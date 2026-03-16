Иран провернул крупнейшую кибератаку на США

Иран совершил крупнейшую кибератаку против американских структур с начала военной операции США и Израиля, сообщает газета The Wall Street Journal. По ее информации, ее целью стало нарушение работы глобальной компании по производству медицинского оборудования Stryker.

Иран осуществил, вероятно, самую масштабную кибератаку военного времени против США в истории, используя свои хакерские возможности, чтобы вызвать серьезные сбои в работе глобальной компании по производству медицинского оборудования, — говорится в публикации.

Уточняется, что Stryker делает в том числе суставные имплантаты и роботизированные хирургические системы. После атаки на сбои пожаловались сотрудники компании по всему миру, в том числе из США, Ирландии и Австралии.

По данным издания Daily Mail, иранское подразделение Handala уже взяло на себя ответственность за произошедшее. Они назвали атаку на Stryker местью за удар по начальной школе в Иране.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что удар по школе в Минабе был нанесен двумя американскими ракетами Tomahawk. По его словам, жертвами атаки США стали около 165 мирных жителей.