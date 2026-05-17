Братья совершили кибератаку на экс-работодателя, оставив включенным звонок

В США двое братьев уничтожили базы данных работодателя после увольнения, сообщает Ars Technica. При этом они забыли отключить сервис Microsoft Teams — в результате действия экс-сотрудников были записаны.

При помощи кибератаки бывшие работники хотели отомстить компании, однако они не завершили онлайн-звонок с сотрудниками HR. В общей сложности братья уничтожили 96 баз данных, связанных с государственными заказчиками.

