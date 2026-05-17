Братья совершили кибератаку на экс-работодателя, оставив включенным звонок

В США двое братьев уничтожили 96 баз данных работодателя после увольнения

В США двое братьев уничтожили базы данных работодателя после увольнения, сообщает Ars Technica. При этом они забыли отключить сервис Microsoft Teams — в результате действия экс-сотрудников были записаны.

При помощи кибератаки бывшие работники хотели отомстить компании, однако они не завершили онлайн-звонок с сотрудниками HR. В общей сложности братья уничтожили 96 баз данных, связанных с государственными заказчиками.

Ранее сообщалось, что к кибератаке на внутреннюю компьютерную сеть Федерального бюро расследований (ФБР) США могут быть причастны хакеры, связанные с китайским правительством. По данным издания, во взломанной системе хранилась информация о телефонных звонках и интернет-активности граждан, находящихся под наблюдением спецслужб.

Также ФБР и Агентство национальной безопасности сообщили о масштабной кампании взлома домашних и офисных маршрутизаторов в США. Спецслужбы обвинили в атаке хакерскую группировку APT28, также известную как Fancy Bear. Чтобы оценить масштаб проблемы, ФБР и АНБ получили судебное разрешение удаленно сбросить настройки на нескольких тысячах зараженных устройств.

