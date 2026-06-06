«Удар под дых»: Матвиенко раскрыла, как Запад «кинул» Германию Матвиенко заявила, что неизбрание в Совбез ООН стало ударом для Германии

Неизбрание Германии в непостоянные члены Совета Безопасности ООН оказалось для Берлина «ударом под дых», заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ТАСС. По ее словам, обвинения немецкой стороны в адрес Москвы по этому поводу вызывают только улыбку.

Это такой был удар под дых Германии как ведущей экономике Европы, ведущему спонсору, наравне с Соединенными Штатами, НАТО, — заявила спикер СФ.

Матвиенко посоветовала властям ФРГ в конечном счете сделать домашнее задание, провести анализ, понять, что они идут по ложному курсу. Также она призвала изменить вектор и спросить мнение собственных граждан.

Ранее депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре отмечал, что немецкие компании хотят вернуться к ведению бизнеса с Россией, но не могут этого сделать из-за давления со стороны Соединенных Штатов. По словам парламентария, именно поэтому предприниматели из ФРГ вынуждены ориентироваться на американский рынок.

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что осуждение Берлином терактов со стороны Киева и прекращение поставок оружия на Украину станут необходимыми условиями для переговоров о будущем отношений двух стран. Она подчеркнула, что РФ не будет обсуждать взаимодействие до тех пор, пока ФРГ продолжает финансировать международный терроризм.