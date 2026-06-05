Стало известно, из-за кого немецкие компании не могут вернуться в Россию

Стало известно, из-за кого немецкие компании не могут вернуться в Россию Депутат Котре: компании из Германии не могут вернуться в Россию из-за США

Немецкие компании хотят возобновить бизнес с Россией, однако не могут этого сделать из-за давления со стороны США, заявил депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре на полях ПМЭФ. По его словам, по этой причине предприниматели из ФРГ вынуждены ориентироваться на американский рынок, передает корреспондент NEWS.ru.

Немецкие компании снова вели бы бизнес с Россией, если бы могли. <...> Давление исходит именно от США: логика заключается в том, что если вы ведете бизнес с Россией, то можете потерять возможность вести бизнес с нами, — подчеркнул Котре.

По мнению депутата, последствия такой политики Берлина очень серьезны. Высокие цены на энергию, причинами которых стали «ошибочный энергетический переход» и прекращение поставок из РФ, приводят к деиндустриализации, резюмировал Котре.

Ранее Котре заявил, что «Северный поток» необходимо вновь ввести в эксплуатацию. Он отметил, что без этого газопровода Германия вряд ли сможет удержать свою промышленную базу на нынешнем уровне.