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06 июня 2026 в 16:32

Названа главная проблема руководства Италии

Джерачи: у Италии нет лидера, а стране нужна перезагрузка

Микеле Джерачи Микеле Джерачи Фото: Pu Xiaoxu/XinHua/Global Look Press
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Италия превратилась в корабль без капитана из-за нехватки лидерства в правительстве и стране требуется перезагрузка, заявил РИА Новости бывший замминистра экономического развития страны Микеле Джерачи. В республике, по его словам, нет промышленного плана и смелости защищать граждан, поэтому власти бездействуют.

Главной проблемой является недостаток лидерства. Нет промышленного плана, нет смелости встать на защиту своих граждан, и поэтому люди в правительстве бездействуют или делают мало, — сказал Джерачи.

Чиновник отметил и другие системные проблемы Италии — низкие зарплаты, наплыв мигрантов, падение конкурентоспособности и зависимость экономики от внешних факторов. Почти две трети ВВП страны зависят от внешней торговли, поэтому Италия подвержена внешним шокам, добавил он.

Джерачи также раскритиковал образование, здравоохранение и СМИ. Стране не хватает людей, которые видят будущее и умеют принимать стратегические решения. Ситуацию в Италии экс-чиновник сравнил с зависшим компьютером.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на рост госдолга еврозоны, который достиг 81,7% от валового внутреннего продукта, отметив при этом худшие результаты у Греции, Италии и Франции.

Россия
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ВВП
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образование
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