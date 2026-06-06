Названа главная проблема руководства Италии Джерачи: у Италии нет лидера, а стране нужна перезагрузка

Италия превратилась в корабль без капитана из-за нехватки лидерства в правительстве и стране требуется перезагрузка, заявил РИА Новости бывший замминистра экономического развития страны Микеле Джерачи. В республике, по его словам, нет промышленного плана и смелости защищать граждан, поэтому власти бездействуют.

Главной проблемой является недостаток лидерства. Нет промышленного плана, нет смелости встать на защиту своих граждан, и поэтому люди в правительстве бездействуют или делают мало, — сказал Джерачи.

Чиновник отметил и другие системные проблемы Италии — низкие зарплаты, наплыв мигрантов, падение конкурентоспособности и зависимость экономики от внешних факторов. Почти две трети ВВП страны зависят от внешней торговли, поэтому Италия подвержена внешним шокам, добавил он.

Джерачи также раскритиковал образование, здравоохранение и СМИ. Стране не хватает людей, которые видят будущее и умеют принимать стратегические решения. Ситуацию в Италии экс-чиновник сравнил с зависшим компьютером.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на рост госдолга еврозоны, который достиг 81,7% от валового внутреннего продукта, отметив при этом худшие результаты у Греции, Италии и Франции.