Центробанк ухудшил прогноз роста российской экономики на 2026 год Центробанк ухудшил прогноз роста ВВП до 0–1% и инфляции на уровне 6–7%

Центробанк ухудшил прогноз роста экономики на 2026 год до 0–1%, а инфляцию по итогам года ожидает на уровне 6–7% против прежних 4,5–5,5%, следует из обновленного макропрогноза. Регулятор также пересмотрел прогнозы по цене нефти, внешней торговле и платежному балансу, передает «Коммерсант».

Как пояснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пересмотр связан с изменением оценки предложения, внешних условий, бюджетной политики и инфляционных рисков. Весной регулятор рассчитывал на более быстрое восстановление производственных мощностей, но эти ожидания не оправдались. Проинфляционным фактором стал топливный шок, ускоривший рост цен и повысивший инфляционные ожидания.

В Центробанке полагают, что ускорение инфляции носит временный характер. Согласно прогнозу, по мере восстановления НПЗ и стабилизации рынка топлива ожидания могут снизиться.

Ранее Набиуллина заявила, что удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг. По ее словам, инфляционные ожидания могут пойти вниз по мере стабилизации рынка.