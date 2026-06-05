Путин перечислил «чемпионов» по уровню госдолга в еврозоне Путин: худшие показатели госдолга в еврозоне у Греции, Италии и Франции

Госдолг еврозоны вырос до 81,7% от валового внутреннего продукта, обратил внимание президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. При этом худшие результаты у Греции, Италии, Франции. По словам главы государства, у России этот показатель остановился на отметке 16,4%.

Госдолг еврозоны в 2025 году вырос до 81,7% от ВВП. Худшие показатели известны: в Греции — 146%, в Италии — 137%, во Франции — 115%, в Бельгии — 108%. У России, кстати, 16,4%, — сказал президент.

До этого министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Россия в скором времени полностью погасит свой внешний долг. По его словам, страна достигла финансового суверенитета. Также глава Минфина напомнил, что некоторые страны до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда, мирового банка.

До этого Путин заявил, что Россия уверенно удерживает четвертое место в мире по паритету покупательной способности после Китая, США и Индии. По его словам, Москва сохраняет позицию, несмотря на усилия недоброжелателей.