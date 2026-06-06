Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов на беспредельные махинации ради сохранения власти, такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, которые приводит РИА Новости, глава армянского правительства неуверен в своей победе.

Пашинян крайне неуверен в своей победе и реальной поддержке населения и готов идти на беспредельные махинации ради сохранения своей власти, — сказал Слуцкий.

Парламентарий добавил, что Европа потворствует Пашиняну и пытается «оторвать» Армению от России. Он подчеркнул, что именно армянский народ, а не Брюссель должен решить, кто возглавит республику. По его мнению, снятие с выборов оппозиционных кандидатов лишает голосование легитимности.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что Европа игнорирует произвол Пашиняна в связи с попыткой исключить оппозиционные партии из выборов, поскольку ей выгоден его авторитарный стиль. Он отметил, что вместо открытого обсуждения будущего государства наблюдаются действия Пашиняна по очистке политического пространства.