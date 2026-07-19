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19 июля 2026 в 05:05

США начали существенное усиление военного присутствия на Ближнем Востоке

WSJ: США начали перебрасывать истребители F-16 и F-35 на Ближний Восток

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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CША существенно наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке, передает Wall Street Journal. По данным издания, Вашингтон перебрасывает в регион дополнительные истребители и самолеты-заправщики.

Издание утверждает, что F-16 направляют с германской авиабазы Шпангдалем, а F-35 перебрасывают с британской авиабазы Лейкенхит. Также, по информации WSJ, на Ближний Восток отправляются самолеты-заправщики.

Газета не приводит подробностей о задачах, которые будут выполнять перебрасываемые силы. При этом сообщается, что усиление авиационной группировки уже началось.

Ранее стало известно, что КСИР нанес удар по центру управления специальными операциями США на базе Эт-Танф в Сирии. Агентство Tasnim со ссылкой на заявление организации проинформировало, что атака была совершена в качестве возмездия за гибель иранских солдат в Ираншехре, она привела к уничтожению радиолокационной станции, нескольких вертолетов ВВС США и гибели значительного числа американских военнослужащих.

До этого МИД Исламской Республики заявил, что США нарушили дипломатические нормы, возобновив военные действия против Ирана, несмотря на меморандум о прекращении огня. В ведомстве также отметили, что Штаты атаковали ряд невоенных объектов во время морской блокады, совершив таким образом военные преступления.

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