«Разожгли пламя войны»: Иран обрушился на США за нарушение меморандума

США нарушили дипломатические нормы, возобновив военные действия против Ирана, несмотря на меморандум о прекращении огня, заявили в МИД Исламской Республики в Telegram-канале. В ведомстве также отметили, что Штаты атаковали ряд невоенных объектов во время морской блокады, совершив таким образом военные преступления.

В этот раз они пренебрегли даже собственной подписью под меморандумом из 14 пунктов <...> и вновь разожгли пламя войны и вражды против великого народа Ирана, — говорится в сообщении.

Ранее член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента ближневосточной страны Ахмад Бахшаеш Ардестани заявил, что власти США стремятся ослабить переговорные позиции Тегерана по поводу Ормузского пролива при помощи новых авиаударов. По его мнению, Вашингтон хочет усилить контроль над важным морским транспортным узлом.

Тегеран также называет Ормузский пролив своей «красной линией» и заявляет о недопустимости вмешательства США в управление им. До этого КСИР уже угрожал нанести удары по американским объектам в регионе в случае реализации угроз Трампа об атаках на иранскую инфраструктуру.