«Не останется и следа»: Иран ответил на угрозы Трампа КСИР пригрозил уничтожить объекты США в регионе в случае реализации угроз Трампа

Иран нанесет удары по американским объектам в регионе, если президент США Дональд Трамп реализует свои угрозы о бомбардировке иранской инфраструктуры, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В заявлении также подчеркивается, что Тегеран считает Ормузский пролив своей «красной линией» и не допустит вмешательства Вашингтона в его управление, передает агентство Fars.

Если угрозы, недавно прозвучавшие от президента США, о нанесении ударов по инфраструктуре Исламской Республики Иран армией этой страны, будут реализованы, то <...> вся инфраструктура в регионе, будет уничтожена мощными ударами вооруженных сил Исламской Республики Иран, так что от нее не останется и следа, — говорится в заявлении.

Ранее СМИ писали, что администрация Трампа прорабатывает сценарии расширения военной операции в Иране, включая возможный захват острова Харк и удары по подземным ядерным объектам. На совещании в Ситуационном центре во вторник, 14 июля, обсуждались способы ослабления контроля Тегерана над Ормузским проливом на фоне ежедневных ударов США.

До этого представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи заявил, что Иран не планирует вести переговоры с США в текущих условиях. По его словам, Тегеран в настоящее время сосредоточен на укреплении обороноспособности.