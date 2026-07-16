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16 июля 2026 в 17:35

Раскрыто, чего хотят добиться США новыми ударами по Ирану

РИА Новости: ударами по Ирану США хотят ослабить переговорные позиции Тегерана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press
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Власти США стремятся ослабить переговорные позиции Тегерана по поводу Ормузского пролива при помощи новых авиаударов по Ирану, заявил в беседе с РИА Новости член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента ближневосточной страны Ахмад Бахшаеш Ардестани. По его мнению, Штаты хотят усилить контроль над важным морским транспортным узлом.

Пакистанцы, катарцы и даже Турция все еще предпринимают посреднические усилия, однако американцы полагают, что перед будущими переговорами смогут в некоторой степени ослабить Иран, — заявил эксперт.

Он отметил, что ранее подписанный сторонами конфликта меморандум не имеет четких положений касательно использования пролива. Так, американцы хотят использовать оманский коридор, тем самым лишив Иран механизмов управления. По мнению Ардестани, администрация США планирует вести войну на истощение.

Ранее стало известно, что аппарат президента Америки Дональда Трампа работает над сценариями расширения военной операции в Иране. В США обдумывают захват острова Харк и удары по подземным ядерным объектам.

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