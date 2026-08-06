Серьезное воспаление или обычный стресс? Семь причин «плохих» анализов

Повышение показателей воспалительной активности в лабораторных тестах, таких как скорость оседания эритроцитов и С-реактивный белок, нередко воспринимается как признак серьезного заболевания. Заведующая поликлиникой № 2 «Военный городок» Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья врач-терапевт Елена Ревкова рассказала NEWS.ru, стоит ли бить тревогу при «плохих» анализах.

Что показывают уровни СОЭ и C-реактивного бела

Данные маркеры не являются специфическими и отражают лишь наличие воспалительного процесса в организме, но не его точную причину. Тем не менее именно их используют как базовый ориентир в диагностике. СОЭ представляет собой косвенный показатель, отражающий изменения белкового состава крови, тогда как СРБ является более чувствительным и быстро реагирует на воспалительные изменения.

Инфекция

Наиболее частой причиной повышения скорости оседания эритроцитов и С-реактивного белка является острые инфекционные заболевания. Бактериальные, такие как пневмония, синусит, ангина или инфекции мочевыводящих путей, вызывают выраженную воспалительную реакцию, а вирусные инфекции могут приводить к умеренному увеличению показателей СОЭ и СРБ.

Хронические заболевания

Хронические воспалительные заболевания также играют значительную роль. К ним относятся аутоиммунные процессы, такие как ревматоидный артрит, системная красная волчанка и воспалительные заболевания кишечника. В подобных случаях повышение маркеров СОЭ и СРБ может быть длительным и волнообразным, отражая активность заболевания.

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Повреждение тканей

Причиной повышения скорости оседания эритроцитов и С-реактивного белка может быть повреждение тканей. После травм, хирургических вмешательств или ожогов организм запускает процессы восстановления, сопровождающиеся выбросом воспалительных медиаторов.

Онкологические заболевания также могут сопровождаться стойким увеличением воспалительных показателей. Тем не менее важно подчеркнуть, что сами по себе СОЭ и СРБ не являются маркерами рака и требуют обязательного комплексного обследования для уточнения диагноза.

Ожирение

Ожирение и метаболические нарушения могут вызывать хроническое низкоуровневое воспаление. Жировая ткань, особенно висцеральная, активно участвует в выработке провоспалительных цитокинов, что приводит к умеренному повышению СРБ.

Стресс

Хронический стресс и системные перегрузки организма также могут косвенно влиять на воспалительные показатели. Хотя этот фактор часто недооценивается, длительное напряжение иммунной системы способно изменять лабораторные параметры.

Беременность и восстановление после родов

Физиологические состояния, такие как беременность или период восстановления после родов, могут сопровождаться изменениями СОЭ. При этом рост данного показателя происходит без наличия патологического процесса.

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Как предотвратить повышение СОЭ

Отдельно следует выделить меры профилактики, направленные на снижение риска хронического воспаления в организме:

Важное значение имеет рациональное питание с достаточным количеством овощей, клетчатки, белка и ограничением ультрапереработанных продуктов. Регулярная физическая активность способствует снижению уровня системного воспаления и улучшению метаболических процессов. Контроль массы тела является ключевым фактором, поскольку избыточный жир напрямую связан с хроническим воспалением низкой интенсивности. Необходимо уделять внимание качеству сна, так как его дефицит оказывает негативное влияние на иммунную систему. Важным элементом профилактики является снижение уровня хронического стресса, поскольку длительное психоэмоциональное напряжение способно усиливать воспалительные реакции. Регулярные профилактические осмотры и контроль лабораторных показателей позволяют выявлять отклонения на ранних этапах и своевременно корректировать состояние. Тем не менее самостоятельная интерпретация результатов без участия врача может приводить к ошибочным выводам.

Интересные факты

Первый интересный факт: СРБ может вырасти уже через четыре — шесть часов после начала воспаления. В отличие от многих других лабораторных показателей, С-реактивный белок реагирует очень быстро. Иными словами, он может «опережать» клинические симптомы, когда пациент еще чувствует себя относительно нормально.

Второй: СОЭ может оставаться повышенным даже после выздоровления. Тем не менее скорость оседания эритроцитов снижается медленно — иногда в течение нескольких недель. Поэтому этот показатель плохо подходит для контроля «здесь и сейчас».

Третий: у женщин СОЭ в среднем выше, чем у мужчин. Это связано с гормональными особенностями и уровнем фибриногена.

Четвертый: анемия может «искусственно» повышать СОЭ. При снижении количества эритроцитов они оседают быстрее, и показатель СОЭ возрастает даже без воспаления. Тем не менее это частая диагностическая ловушка.

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