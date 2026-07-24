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24 июля 2026 в 05:45

Диетолог ответила, какие последствия могут быть при переедании арбуза

Диетолог Писарева: спазмы и вздутие живота могут быть вызваны перееданием арбуза

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Спазмы, вздутие живота и резкие скачки сахара могут быть вызваны перееданием арбуза, заявила NEWS.ru член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания, врач диетолог-нутрициолог Ирина Писарева. По ее словам, злоупотребление этой ягодой способно спровоцировать серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и почки.

Если съесть арбуза больше нормы, то будут скачки сахара. Огромное количество фруктозы может блокировать сигнал насыщения, а избыток перерабатывается напрямую в висцеральный жир. Инсулин подлетит до небес, чтобы утилизировать глюкозу, а затем резко упадет. В итоге вы почувствуете дикую усталость, туман в голове и голод. Арбуз практически на 90% состоит из воды, растворенной сахарами и солями. Это создает высокое давление. Вода не уходит в ткани плавно, а всасывается в кровь. Переедание ягоды дает резкую нагрузку на сердце и почки. Также арбуз богат FODMAP-веществами — это быстро ферментируемые углеводы. При их избыточном употреблении у людей с чувствительным ЖКТ начинается настоящий газовый шторм, вздутие, возникают спазмы и диарея, — пояснила Писарева.

Она добавила, что если есть хронические заболевания почек, то арбуз может вызвать защелачивание мочи. Также, по словам диетолога, от переедания ягоды резко увеличивается объем циркулирующей крови.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Симаков заявил, что арбуз может стать причиной острого отравления и пищевых токсикоинфекций. По его словам, при повреждении кожуры мякоть соприкасается с внешней средой, из-за чего внутри начинают размножаться бактерии.

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