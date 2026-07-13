Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 17:16

Гастроэнтеролог предупредил об опасности популярного летнего продукта

Врач Симаков: арбуз может стать причиной острого отравления

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Арбуз может стать причиной острого отравления и пищевых токсикоинфекций, предупредил врач-гастроэнтеролог Андрей Симаков. В разговоре с Lenta.ru специалист подчеркнул, что при повреждении кожуры мякоть соприкасается с внешней средой, из-за чего внутри начинают размножаться бактерии.

После повреждения кожуры мякоть соприкасается с внешней средой, и на ней начинают размножаться бактерии. Такие половинки нередко становятся причиной пищевых токсикоинфекций и острых отравлений, — пояснил гастроэнтеролог.

Специалист добавил, что опасность может представлять и популярная окрошка. Это связано с наличием ингредиентов, содержащих ферментируемую клетчатку. Он порекомендовал не употреблять слишком большие порции за раз, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом.

Ранее химик Андрей Дорохов рассказал, что попадание в кофе микропластика из одноразового стаканчика теоретически возможно. Он отметил, что, несмотря на картонную оболочку, внутри они покрыты тонким слоем полимера.

Здоровье
продукты
питание
отравления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Падение и слезы на сцене, скандал с поцелуем, Киркоров: как живет Егор Крид
Россиянам дали советы, как правильно обслуживать кондиционер в машине
Россия и Китай завершили масштабные морские учения
Пассажира хотели высадить из самолета за футболку о бомбардировках детей
Путин раскрыл, чего добивается Россия в зоне СВО
Турэксперт назвала распространенные причины отравления едой за границей
Женщина не выжила после подаренного полета
Легенда отечественной звукорежиссуры скончалась
Суд прекратил дело о банкротстве скандальной гонщицы
Минпросвещения успокоило «бежевых мам» после сообщений об угрозе детям
Львова-Белова раскрыла статистику детской смертности в конфликте с Украиной
Воронежским парламентариям ограничат выезды из региона
Психолог ответила, почему стоит ставить границы между внуками и бабушками
Посол России раскрыл реакцию Москвы на обвинения ЕС
Россиянам перечислили смертельно опасные вирусы в Турции
Власти Германии уличили в эскалации отношений с Россией
Книги Гоблина будут маркировать
«Хранитель Ормузского пролива»: Трамп придумал новую роль для США
Путин заявил о непростой ситуации с паводками в Дагестане
«Умеет брехать»: политолог о назначении Корецкого на пост премьера Украины
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.