Гастроэнтеролог предупредил об опасности популярного летнего продукта

Арбуз может стать причиной острого отравления и пищевых токсикоинфекций, предупредил врач-гастроэнтеролог Андрей Симаков. В разговоре с Lenta.ru специалист подчеркнул, что при повреждении кожуры мякоть соприкасается с внешней средой, из-за чего внутри начинают размножаться бактерии.

После повреждения кожуры мякоть соприкасается с внешней средой, и на ней начинают размножаться бактерии. Такие половинки нередко становятся причиной пищевых токсикоинфекций и острых отравлений, — пояснил гастроэнтеролог.

Специалист добавил, что опасность может представлять и популярная окрошка. Это связано с наличием ингредиентов, содержащих ферментируемую клетчатку. Он порекомендовал не употреблять слишком большие порции за раз, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом.

Ранее химик Андрей Дорохов рассказал, что попадание в кофе микропластика из одноразового стаканчика теоретически возможно. Он отметил, что, несмотря на картонную оболочку, внутри они покрыты тонким слоем полимера.