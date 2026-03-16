16 марта 2026 в 15:55

Химик ответил, может ли микропластик от стаканчика попасть в кофе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Попадание в кофе микропластика из одноразового стаканчика теоретически возможно, рассказал RT кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Он отметил, что, несмотря на картонную оболочку, внутри они покрыты тонким слоем полимера.

Такое покрытие защищает бумагу от влаги и позволяет стакану удерживать горячий напиток. Пластиковые крышки чаще всего изготавливают из полипропилена или полистирола. При контакте с горячим кофе или чаем с поверхности полимерного покрытия и пластиковой крышки в напиток могут попадать микроскопические фрагменты материала, — рассказал Дорохов.

По словам химика, обычно на употребление напитка уходит несколько минут. Он отметил, что за такое короткое время в кофе может выделиться лишь минимальное количество частиц.

Ранее нутрициолог Екатерина Гузман рассказала, что пластиковые контейнеры содержат в себе микропластик, который токсичен для костных клеток. Она предупредила, что частицы пластика размером до пяти миллиметров со временем накапливаются в тканях человека.

Читайте также
В водоемах Подмосковья замерили содержание микропластика
Регионы
В водоемах Подмосковья замерили содержание микропластика
Нутрициолог предупредила о скрытой опасности пластиковых контейнеров
Здоровье/красота
Нутрициолог предупредила о скрытой опасности пластиковых контейнеров
Этот кофейный топпинг — волшебная палочка для десертов. Легкая горчинка, бархатная текстура и аромат свежесваренного эспрессо
Общество
Этот кофейный топпинг — волшебная палочка для десертов. Легкая горчинка, бархатная текстура и аромат свежесваренного эспрессо
В России резко упал интерес к одному популярному напитку
Общество
В России резко упал интерес к одному популярному напитку
Химик ответил, какой стройматериал токсичен для печени
Здоровье/красота
Химик ответил, какой стройматериал токсичен для печени
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прокуратура поставила точку в деле больной раком Лерчек
Дмитриев одним словом описал отказ ФРГ от разблокировки Ормузского пролива
Суд смог удостовериться в страшной болезни Лерчек
Москалькова объяснила, кто возвращается из плена в числе первых
Лавров высказался о потенциальных последствиях войны в Иране
Лавров рассказал о добровольном интересе иностранцев к работе в России
В Госдуме выразили гордость за участников Паралимпиады
«Про Telegram можно забыть»: сбои 16 марта, блокировка в РФ уже началась?
«Эпическая ярость» поставила под вопрос визит Трампа в КНР
Поплатились жизнью за сплетни: мужчина зарубил односельчан под Иркутском
Трамп выступил с одним требованием по Ормузскому проливу
Подросток ворвался в подмосковную школу с ножом
В Иране оценили масштаб разрушений от ударов США и Израиля
Химик ответил, может ли микропластик от стаканчика попасть в кофе
Раскрыто, сколько стран «кинуло» Трампа с Ормузским проливом
Терапевт назвала распространенные ошибки после завершения поста
Экономист спрогнозировал курс доллара на конец весны
Сенатор рассказал, могут ли мошенники использовать номер СНИЛС
«Консульства не справляются»: соотечественники массово потянулись в Россию
На обычном пляже обнаружили опасных голубых драконов
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

