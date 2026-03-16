Химик ответил, может ли микропластик от стаканчика попасть в кофе Химик Дорохов: попадание в кофе микропластика из стакана теоретически возможно

Попадание в кофе микропластика из одноразового стаканчика теоретически возможно, рассказал RT кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Он отметил, что, несмотря на картонную оболочку, внутри они покрыты тонким слоем полимера.

Такое покрытие защищает бумагу от влаги и позволяет стакану удерживать горячий напиток. Пластиковые крышки чаще всего изготавливают из полипропилена или полистирола. При контакте с горячим кофе или чаем с поверхности полимерного покрытия и пластиковой крышки в напиток могут попадать микроскопические фрагменты материала, — рассказал Дорохов.

По словам химика, обычно на употребление напитка уходит несколько минут. Он отметил, что за такое короткое время в кофе может выделиться лишь минимальное количество частиц.

Ранее нутрициолог Екатерина Гузман рассказала, что пластиковые контейнеры содержат в себе микропластик, который токсичен для костных клеток. Она предупредила, что частицы пластика размером до пяти миллиметров со временем накапливаются в тканях человека.