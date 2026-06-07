Подросток выпал из трамвая через форточку В Екатеринбурге 13-летний подросток выпал из трамвая через форточку

В Екатеринбурге 13-летний подросток выпал из трамвая через форточку, сообщил Telegram-канал Ural Mash. Инцидент произошел в районе Уралмаш.

После случившегося пострадавшего отвезли в больницу, где врачи не зафиксировали серьезных травм. Правоохранители передали информацию об этом в подразделение по делам несовершеннолетних.

Ранее в Екатеринбурге женщина оказалась зажата между вагонами движущегося трамвая на улице Декабристов. Пассажирке дверями зажало руку, после чего трамвай начал движение и протащил ее некоторое расстояние. Пострадавшую удалось извлечь из-под подвижного состава.

9 мая три человека, в том числе двое детей, пострадали при сходе трамвая с рельсов в Бийске. Отмечается, что в результате ДТП также была повреждена опора линии электропередачи.

До этого кроссовер врезался в трамвай на Сходненской улице в Москве. В результате аварии никто не пострадал. Предположительно, иномарка пыталась обогнать общественный транспорт. Из-за ДТП на путях в районе остановки «Улица Фабрициуса» задержали трамваи № 6к, вместо них работали автобусы.