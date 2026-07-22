Сырский уволен. Драпатый — новый главком ВСУ, кто он, что о нем известно

Сырский уволен. Драпатый — новый главком ВСУ, кто он, что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о смене главнокомандующего Вооруженными силами Украины, этот пост займет Михаил Драпатый, сменив Александра Сырского. Что известно о новом главкоме ВСУ?

Отставка Сырского

Отставки Сырского публично потребовал уволенный на прошлой неделе министр обороны Украины Михаил Федоров. Он обвинил главнокомандующего в саботаже решений министерства.

После отставки Федорова на Украине начались массовые протесты, которые прозвали «картонным Майданом», — украинцы массово выходили с табличками из картона с требованием вернуть «эффективного» министра обороны.

За несколько дней повестка акций протеста изменилась: их участники начали требовать не только возвращения Федорова, но и в первую очередь отставки Сырского. В поддержку выступали также представители ВСУ.

Кроме того, в адрес Сырского звучала критика со стороны представителей Верховной рады. В частности, депутат Марьяна Безуглая заявляла, что главком «закрыл рот всем», а военнослужащим якобы запретили любые коммуникации.

Вечером 21 июля Зеленский официально объявил об отставке Александра Сырского с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Его должность занял Михаил Драпатый.

Драпатый — новый главком ВСУ

Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил 21 июля.

Михаил Драпатый родился 21 ноября 1982 года в Каменце-Подольском Хмельницкой области. После окончания школы поступил в Харьковский институт танковых войск имени Верховной рады Украины, который окончил в 2004 году, получив звание лейтенанта. Позже продолжил обучение в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Военную службу начал в составе 72-й отдельной механизированной бригады. В 2014 году, после начала боевых действий на востоке Украины, подразделение под его руководством вошло в Мариуполь. Летом того же года Драпатый возглавил ударную группу, обеспечившую выход украинских подразделений из окружения в районе Изварино — Краснопартизанск в Луганской области. После этой операции ему было присвоено звание подполковника.

В дальнейшем офицер совмещал службу с заочным обучением в университете обороны. Вернувшись в зону проведения операции, он занял должность начальника штаба 30-й отдельной механизированной бригады с позывным Рубин, которая действовала на Волновахском направлении.

С августа 2016 года по сентябрь 2019 года Драпатый командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой. Ее подразделения выполняли задачи в районе Авдеевки и Ясиноватского района. Весной 2019 года ему досрочно присвоили воинское звание полковника.

После этого он два года проходил обучение в Национальном университете обороны. На выпускной церемонии в июне 2021 года посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс вручила Драпатому переходный меч королевы как лучшему выпускнику оперативно-стратегического уровня подготовки.

Затем он был назначен заместителем командующего оперативного командования «Север», отвечавшим за подготовку войск. Позже занял аналогичную должность в Объединенных силах ВСУ, а в декабре 2021 года получил звание бригадного генерала.

В 2023 году Драпатый возглавил Одесскую оперативно-стратегическую группировку, где, как сообщалось, занимался внедрением беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

После назначения Александра Сырского главнокомандующим ВСУ в феврале 2024 года Драпатый стал заместителем начальника Генерального штаба по вопросам военной подготовки. Осенью того же года он возглавил оперативно-тактическую группировку «Луганск», вскоре получив звание генерал-майора. В разные периоды также руководил группировками «Харьков» и «Хортица».

Российские правоохранительные органы впервые объявили Драпатого в розыск в сентябре 2023 года. По информации Следственного комитета РФ, ему заочно предъявили обвинения, связанные с обстрелами населенных пунктов ДНР и ЛНР. В мае 2024 года его повторно объявили в розыск после возбуждения нового уголовного дела.

29 ноября 2024 года Драпатый возглавил Сухопутные войска Украины. Однако уже 1 июня 2025 года он подал рапорт об увольнении. В опубликованном обращении он подверг критике существующие проблемы в системе управления вооруженными силами.

Через несколько дней, 3 июня 2025 года, Драпатый был освобожден от должности командующего Сухопутными войсками и назначен командующим Объединенными силами ВСУ. Тогда Зеленский заявил, что новый руководитель должен полностью сосредоточиться на управлении боевыми действиями.

Читайте также:

Резкое похолодание в Москве, смертельные ракеты в Белгороде: что дальше

Удары возмездия ВС РФ по Украине 21 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 21 июля: когда введут субсидии?