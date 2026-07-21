Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Его должность занял Михаил Драпатый.

В последние дни в адрес Сырского звучала критика со стороны представителей Верховной рады. В частности, депутат Марьяна Безуглая заявляла, что главком «закрыл рот всем», а военнослужащим якобы запретили любые коммуникации.

С критикой в адрес Сырского также выступал бывший министр обороны Украины Михаил Федоров. По его словам, главнокомандующий не хотел открыто говорить обо всех проблемах, существующих в армии.

Ранее председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов сообщил, что отставка главкома ВСУ Александра Сырского является вопросом времени. По его словам, президент Украины с легкостью избавится от него как от разменной монеты.

До этого сообщалось, что Зеленский просчитался, отправив в отставку главу Минобороны Михаила Федорова. По данным западных журналистов, увольнение министра, которого называют реформатором, привело к кризису в украинском правительстве.