09 мая 2026 в 12:45

Двое детей пострадали в ДТП с трамваем в Бийске

Три человека пострадали при сходе трамвая с рельсов в Бийске

Три человека, в том числе двое детей, пострадали при сходе трамвая с рельсов в Бийске, сообщила администрация города в своем Telegram-канале. Отмечается, что в результате ДТП также повреждена опора линии электропередачи.

В результате ДТП пострадали три пассажира: девочка 2020 года рождения, мальчик 2016 года рождения и женщина 1983 года рождения, — говорится в сообщении.

Авария произошла в районе дома № 157 на улице Мухачева. Сотрудники полиции начали проверку для выяснения обстоятельств ДТП.

Ранее кроссовер врезался в трамвай на Сходненской улице в Москве. В результате ДТП никто не пострадал. Предположительно, иномарка пыталась обогнать общественный транспорт.

До этого в правоохранительных органах сообщили, что число пострадавших в результате столкновения трамваев в Санкт-Петербурге составило восемь человек. В ведомстве уточнили, что никто из раненых не получил тяжелых травм.

В марте один из трамваев сошел с рельсов на второстепенной дороге вдоль Волоколамского шоссе в Москве. МВД сообщило, что авария произошла из-за технической неисправности транспортного средства. В результате ДТП пострадали 25 человек.

