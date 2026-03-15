Раскрыта причина столкновения двух трамваев в Москве Причиной столкновения двух трамваев в Москве стала техническая неисправность

Причиной столкновения двух трамваев в Москве стала техническая неисправность, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по городу. При аварии на дублере Волоколамского шоссе пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, из-за технической неисправности один из трамваев сошел с рельсов, после чего произошло столкновение с другим трамваем, — отметил представитель МВД.

Один из трамваев вылетел с рельсов. На месте аварии работают медики, туда приехали около 20 машин скорой помощи. Изначально сообщалось о семи пострадавших. Предварительно, в трамваях было около 70 человек. Всех пострадавших госпитализировали. Среди них водитель одного транспортного средства.

