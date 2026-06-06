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06 июня 2026 в 06:07

Озвучена причина смерти легенды WWE Халка Хогана

California Post: американский рестлер Халк Хоган умер по естественным причинам

Скорая помощь и полиция США Скорая помощь и полиция США Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Смерть известного американского рестлера, актера и телеведущего Халка Хогана, скончавшегося в июле прошлого года в возрасте 71 года, наступила по естественным причинам, сообщает газета California Post со ссылкой на правоохранителей. Полиция завершила расследование, длившееся почти 11 месяцев.

Расследование смерти легенды WWE не выявило никаких доказательств уголовного преступления, — указано в публикации.

Врачи прибыли в дом рестлера летом прошлого года из-за сообщения о сердечном приступе. В день смерти рядом с ним находились супруга и два медика, которые заметили, что он перестал дышать, и вызвали скорую.

Хогана доставили в больницу, где констатировали смерть. Результаты вскрытия не выявили признаков насильственной смерти. Дочь Брук, которая выражала сомнения и предлагала оплатить вскрытие, теперь получила официальные выводы.

Ранее сообщалось, что британский актер Энтони Хэд скончался в возрасте 72 лет. Артист умер от осложнений, вызванных пневмонией. Хэд получил широкую известность благодаря ролям в сериалах «Баффи — истребительница вампиров» (1997–2003) и «Тед Лассо» (2020 — настоящее время). Он также снимался в проектах «Мерлин», «Ваша Бриташа» и «Бес в ребро». На большом экране актер запомнился по фильмам «Железная леди» и «Доводы рассудка».

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