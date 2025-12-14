Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 09:34

Легенда реслинга проиграл бой и сделал неожиданный жест с ботинками

Джон Сина завершил карьеру на ринге

Джон Сина Джон Сина Фото: IMAGO/Steve Vas/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Рестлер WWE Джон Сина завершил карьеру на шоу Saturday Night’s Main Event в Вашингтоне, пишет The Independent. В своем последнем поединке 17-кратный чемпион мира встретился с австрийским рестлером Гюнтером. После завершения поединка Сина символически оставил на ринге ботинки, нарукавную повязку и браслеты, дав понять, что больше не вернется к выступлениям.

Для меня было удовольствием служить вам все эти годы, спасибо, — отметил Сина.

Сина — один из самых узнаваемых и титулованных рестлеров в истории WWE. Он дебютировал в начале 2000-х и быстро стал лицом компании и с тех пор стал 17-кратным чемпионом мира, рекордсменом по количеству титулов, многократным победителем Royal Rumble и Money in the Bank.

Помимо ринга, Сина построил успешную карьеру в кино и на телевидении, снявшись в крупных голливудских проектах и став одним из самых востребованных рестлеров-актеров. Он также известен масштабной благотворительной деятельностью — установил рекорд по количеству исполненных желаний для тяжелобольных детей в рамках фонда Make-A-Wish.

Ранее актер и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон расплакался на Венецианском кинофестивале. Поводом стали 15-минутные овации после показа фильма «Крушащая машина», в котором 53-летний артист исполнил главную роль бойца ММА Марка Керра.

рестлинг
спорт
чемпионы
завершение карьеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какое блюдо принято есть у иудеев на Хануку
Тренер раскрыла главные причины болей в боку
Намазка с тофу: нежная кремовка для бутербродов и брускетт
На Западе рассказали, как Россия унизила США и Европу
Авария под Пензой изменила маршруты 12 поездов
Россиянин пришел в гости к знакомому, огрел его табуретом и ограбил
Биолог объяснила, как правильно замораживать мясо
«Нас ничего не объединяет»: Сагалова о «Счастливы вместе», браке и кино
Фаза Луны сегодня, 14 декабря: кого ждет богатство? Зачем идти с палками?
Гороскоп 14 декабря: принимаем ответственные решения, блещем идеями
«Русские побеждают»: на Западе объяснили слова Зеленского о выборах
Американского подполковника ошарашила реакция Запада на удар по Одессе
Стратеги НАТО предрекли глобальное противостояние с Россией
ЕС собирается ударить по ключевым отраслям России
«Ксения Бородина» может исчезнуть
Боец ВСУ показал нацистский жест приближающемуся дрону и поплатился
Жители Дагестана остались без электричества из-за мощного снегопада
Легенда реслинга проиграл бой и сделал неожиданный жест с ботинками
«Все потерять»: в США сделали тревожный для Киева прогноз
«Разнородная масса»: российский генерал вынес приговор ВВС Украины
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.