Легенда реслинга проиграл бой и сделал неожиданный жест с ботинками

Рестлер WWE Джон Сина завершил карьеру на шоу Saturday Night’s Main Event в Вашингтоне, пишет The Independent. В своем последнем поединке 17-кратный чемпион мира встретился с австрийским рестлером Гюнтером. После завершения поединка Сина символически оставил на ринге ботинки, нарукавную повязку и браслеты, дав понять, что больше не вернется к выступлениям.

Для меня было удовольствием служить вам все эти годы, спасибо, — отметил Сина.

Сина — один из самых узнаваемых и титулованных рестлеров в истории WWE. Он дебютировал в начале 2000-х и быстро стал лицом компании и с тех пор стал 17-кратным чемпионом мира, рекордсменом по количеству титулов, многократным победителем Royal Rumble и Money in the Bank.

Помимо ринга, Сина построил успешную карьеру в кино и на телевидении, снявшись в крупных голливудских проектах и став одним из самых востребованных рестлеров-актеров. Он также известен масштабной благотворительной деятельностью — установил рекорд по количеству исполненных желаний для тяжелобольных детей в рамках фонда Make-A-Wish.

