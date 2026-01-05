Атака США на Венесуэлу
Спортивный журналист Гескин умер на 74-м году жизни

Кукушкин сообщил о смерти спортивного журналиста Гескина

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Спортивный журналист и писатель Владимир Гескин скончался в возрасте 73 лет, сообщил ТАСС хоккейный журналист Всеволод Кукушкин. Отмечается, что ушедший экс-руководитель «Советского спорта» в общей сложности осветил девять Олимпийских игр — шесть летних и три зимних.

Да, это произошло. Что-то было с почками, ушел он быстро. Мне об этом сообщил его сын, — подчеркнул Кукушкин.

Гескин работал в спортивной журналистике с 1974 года. Он принимал активное участие в создании газеты «Спорт-Экспресс», а также занимал должность первого заместителя главреда. Журналист выпустил книги «Кто посягает на олимпийский огонь» (1985) и «Как молоды мы пили» (2016).

Ранее в Петербурге на 83-м году жизни умер фотограф Валерий Плотников. К числу его значимых проектов относились фотосессии таких выдающихся деятелей культуры, как Владимир Высоцкий, Лиля Брик, Сергей Параджанов, Алла Пугачева, Юрий Богатырев, Анастасия Вертинская, Борис Эйфман и прочие знаменитости.

До этого сообщалось, что старейший русский скаут мира Лидия Герич скончалась в Вашингтоне. Ее сын Юрий Герич рассказал, что его матери было 105 лет.

