«Американцы должны прекратить агрессию»: в Палестине положились на Путина Посол Нофаль: разговор Путина и Трампа может остановить войну в Иране

Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может помочь остановить войну в Иране, заявил ТАСС посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. Он подчеркнул, что американская сторона должна прекратить агрессию против Тегерана, а после этого при содействии России, Китая и других стран найти общий язык.

Вчера Трамп и Путин поговорили по телефону, мы надеемся, что это поможет остановить войну в Иране. Американцы должны прекратить агрессию против Ирана, — сказал дипломат.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что глава государства в разговоре с Трампом поделился видением путей выхода из кризиса вокруг Ирана. По его словам, российская сторона предлагает конкретные наработки, базирующиеся на итогах консультаций с ключевыми игроками региона.

Источники в Белом доме между тем заявили, что Иран оказался лучше подготовлен к боевым действиям, чем ожидала команда президента США Дональда Трампа. Первые дни конфликта показали серьезные просчеты в оценке возможностей Тегерана. Об этом говорят «ужасающие» потери, подчеркнули в газете The New York Times.