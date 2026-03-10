Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 13:40

«Американцы должны прекратить агрессию»: в Палестине положились на Путина

Посол Нофаль: разговор Путина и Трампа может остановить войну в Иране

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может помочь остановить войну в Иране, заявил ТАСС посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. Он подчеркнул, что американская сторона должна прекратить агрессию против Тегерана, а после этого при содействии России, Китая и других стран найти общий язык.

Вчера Трамп и Путин поговорили по телефону, мы надеемся, что это поможет остановить войну в Иране. Американцы должны прекратить агрессию против Ирана, — сказал дипломат.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что глава государства в разговоре с Трампом поделился видением путей выхода из кризиса вокруг Ирана. По его словам, российская сторона предлагает конкретные наработки, базирующиеся на итогах консультаций с ключевыми игроками региона.

Источники в Белом доме между тем заявили, что Иран оказался лучше подготовлен к боевым действиям, чем ожидала команда президента США Дональда Трампа. Первые дни конфликта показали серьезные просчеты в оценке возможностей Тегерана. Об этом говорят «ужасающие» потери, подчеркнули в газете The New York Times.

Владимир Путин
Дональд Трамп
США
Палестина
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сестра умершего в «Крокусе» приехала на оглашение приговора террористам
Москвичам с iPhone назвали неочевидный способ оставаться на связи
Член СВОП рассказал, продолжит ли США поддержку Украины
Путин дал новое поручение о помощи ветеранам СВО
Новая жертва теракта в «Крокусе»: что известно о смерти журналиста Сараева
В МВД раскрыли колоссальное количество изъятых наркотиков в Москве за год
Площадь пожара на нефтебазе стремительно увеличилась
Сосед рассказал некоторые подробности из детства Героя России
Труп в чемодане и тело на даче: жуткие находки в деле милиционера Леонтьева
На Израиль обрушились тяжелые ракеты с разделяющимися боеголовками
Москвичам рассказали, как долго в столице продержится тепло
Политолог ответил, что может грозить украинцам за угрозы в адрес Орбана
Аллергикам рассказали, как подготовиться к сезону цветения
ИИ-эксперт рассказал, в каких сферах используют нейросети
Ученые раскрыли, какие продукты повышают риск переломов
Путину рассказали отличные новости о семечках
«Эй, Дукалис!»: яркие фото и образы звезды «Улицы разбитых фонарей» Селина
«Туалет, раковина, узкое окно»: раскрыты условия содержания Мадуро в США
Приговоры по делу «Крокус Сити»: полный список обвиняемых в теракте
Офтальмолог перечислила лучшие продукты для здоровья глаз
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.