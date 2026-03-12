Россиянам напомнили о штрафах за сбор подснежников и ландышей Юрист Мохнаткин: за сбор подснежников грозит штраф до 5 тыс. рублей

Россиянам может грозить штраф или уголовная ответственность за сбор редких весенних цветов — подснежников, ландышей и крокусов, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на юриста Евгения Мохнаткина. По его словам, многие из этих растений находятся под охраной.

Даже если вы сорвали всего один стебелек, инспектор имеет полное право составить протокол. Также придется возместить ущерб природе, который рассчитывается по специальным таксам за каждый уничтоженный побег, — сказал Мохнаткин.

Он уточнил, что действующее законодательство запрещает именно сбор и продажу таких растений. Их покупка в настоящее время напрямую не запрещена. За незаконный сбор предусмотрена административная ответственность — штраф от 2,5 до 5 тыс. рублей. Если правоохранительные органы установят, что растения собирались с целью последующей продажи, действия могут быть квалифицированы по уголовной статье.

В этом случае размер штрафа может достигать 1 млн рублей. Также возможно лишение свободы на срок до четырех лет. Если сбор осуществлялся группой лиц, максимальный срок наказания может увеличиться до шести–девяти лет.

