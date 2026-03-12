Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 11:30

Россиянам напомнили о штрафах за сбор подснежников и ландышей

Юрист Мохнаткин: за сбор подснежников грозит штраф до 5 тыс. рублей

Фото: Matthias Bein/ZB/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Россиянам может грозить штраф или уголовная ответственность за сбор редких весенних цветов — подснежников, ландышей и крокусов, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на юриста Евгения Мохнаткина. По его словам, многие из этих растений находятся под охраной.

Даже если вы сорвали всего один стебелек, инспектор имеет полное право составить протокол. Также придется возместить ущерб природе, который рассчитывается по специальным таксам за каждый уничтоженный побег, — сказал Мохнаткин.

Он уточнил, что действующее законодательство запрещает именно сбор и продажу таких растений. Их покупка в настоящее время напрямую не запрещена. За незаконный сбор предусмотрена административная ответственность — штраф от 2,5 до 5 тыс. рублей. Если правоохранительные органы установят, что растения собирались с целью последующей продажи, действия могут быть квалифицированы по уголовной статье.

В этом случае размер штрафа может достигать 1 млн рублей. Также возможно лишение свободы на срок до четырех лет. Если сбор осуществлялся группой лиц, максимальный срок наказания может увеличиться до шести–девяти лет.

Ранее автоюрист Сергей Радько заявил, что ужесточение наказания за слепящие или неисправные фары само по себе не исправит ситуацию со стареющим автопарком. Эксперт подчеркнул, что нынешняя экономическая ситуация не позволяет большинству водителей просто купить новую машину.

штрафы
цветы
подснежники
юристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Персидском заливе произошел крупнейший сбой нефтедобычи в истории
США нанесли удар по ядерному объекту в Иране
Иранский «огненный дождь» над Израилем попал на фото
Стало известно, где похоронят найденного мертвым в квартире Гнеушева
Названа возможная цена продажи предприятия «Союз-М»
ЕС пообещал накачивать Украину деньгами при одном условии
Бизнес-эксперт рассказал о способах обмана во время закупок
Юрист дал советы, как уменьшить риск блокировки счета при переводах
ЦБ сообщил о завершении переноса повышения налогов в цены
Еще двум жертвам ЧП на Иркутском авиазаводе потребовалась помощь медиков
Проект «Открытые сцены Ордынки» прошел в Москве 10 марта
Энергетик оценил вероятность скорого снятия санкций США с России
В Госдуме рассказали, когда ключевая ставка снизится до 3-4%
Суд принял решение по гражданских искам в деле о теракте в «Крокусе»
Украинку лишили гражданства России за критику СВО
Румыния попросила у США разрешение возобновить работу НПЗ ЛУКОЙЛа Petrotel
«Серьезный удар»: Пушилин о последствиях освобождения Доброполья для ВСУ
Держали раба на цепи в холодном коровнике: в Якутии посадили отца и сына
Армения впервые в своей истории станет страной-транзитером
Стало известно, почему Россия не наложила вето на резолюцию СБ ООН по Ирану
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.