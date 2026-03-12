Олимпиада и Паралимпиада — 2026
5 многолетников недавно появились в России, но их уже любят садоводы — цветут шапками и поражают красотой

Фото: D-NEWS.ru
За последние годы в садовых центрах стало заметно больше современных сортов многолетников. Многие из них выведены сравнительно недавно европейскими и американскими селекционерами, но быстро прижились в российских садах благодаря пышному цветению и хорошей зимостойкости.

Один из таких эффектных сортов — эхинацея Green Twister. Ее сложно перепутать с другими: лепестки у цветка двухцветные — светло-зеленые с розовым оттенком у середины. Куст выглядит очень необычно и цветет с середины лета до осени. Растение спокойно переносит морозы до −30 °C и может расти на одном месте около 6–7 лет.

Еще один любимец садоводов — эхинацея Delicious Candy. Это махровый сорт с яркими розово-малиновыми цветками, похожими на пушистые шарики. Куст компактный, но выпускает много цветоносов, поэтому во время цветения кажется, будто растение покрыто сплошной шапкой. Живет такой многолетник около 5–6 лет и хорошо переносит зимы средней полосы.

Очень быстро набрал популярность кореопсис Moonbeam. Его ценят за легкие воздушные кусты и множество нежных желтых цветков. Растение начинает цвести в начале лета и продолжает почти до сентября. Кореопсис считается очень выносливым: выдерживает морозы до −30 °C и может расти на одном месте около 4–5 лет.

Среди ярких новинок садоводы часто выбирают гайлардию сорта Arizona Sun. Ее крупные красно-желтые цветы напоминают маленькие солнышки. Кусты компактные, но цветут невероятно обильно. Этот многолетник хорошо переносит жару и засуху, зимует без проблем и обычно растет на одном месте около 4 лет.

Завершает список еще одна эффектная новинка — анемона японская сорта Pamina. Она зацветает ближе к концу лета и образует целое облако нежно-розовых цветов. В это время многие растения уже заканчивают сезон, поэтому анемона становится настоящим украшением клумбы. Растение морозостойкое и может расти на одном месте до 8 лет.

Ранее мы рассказывали о ковровых многолетниках для уютного сада. 3 самых неприхотливых — растут и в жару, и в холод.

Проверено редакцией
