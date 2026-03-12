Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 07:30

Омлет «Торнадо»: любимое блюдо из яиц — кроме соли и капли молока, больше ничего не понадобится

Фото: D-NEWS.ru
Омлет «Торнадо» — любимое блюдо из яиц. Оно не только вкусное, но и зрелищное. А для его приготовления кроме соли и капли молока, больше ничего не понадобится.

Секрет в том, что жидкая яичная масса на сковороде закручивается, образуя эффектные завихрения, напоминающие смерч.

Для приготовления понадобится: 3 яйца, 2 ст. л. молока, соль, 2 деревянные палочки для суши (или шпажки).

Рецепт: яйца взбейте с молоком, солью до легкой однородности. Разогрейте сковороду с небольшим кусочком сливочного масла. Вылейте яичную смесь на сковороду и дайте ей чуть схватиться на среднем огне. Когда края начнут застывать, а середина еще останется жидковатой, возьмите две палочки для суши и вставьте их в центр омлета. Начните вращать палочки по кругу, как бы закручивая омлет в спираль. Продолжайте вращать, пока омлет полностью не свернется и не прожарится. Аккуратно снимите омлет с палочек и выложите на тарелку. Подавайте горячим.

Ранее стало известно, как приготовить ленивые вареники из творога.

