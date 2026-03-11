Творожная запеканка без манки — внутри как чизкейк, ароматная и без хлопот

Запеканка, которая по текстуре напоминает чизкейк — это реальность, а не фантазия. Без манки, без муки, только творог, яйца и немного крахмала, которые превращаются в нежнейшее суфле.

Разогрейте духовку до 170°C. Форму диаметром 20–22 см смажьте сливочным маслом и присыпьте сахаром или сухарями. 600 г творога (лучше брать 9% и выше) протрите через сито или пробейте блендером до пастообразного состояния.

Отделите 3 желтка от белков. Желтки разотрите со 100 г сахара и щепоткой ванилина добела. Смешайте с творогом, добавьте 2 ст. л. крахмала (кукурузного или картофельного) и горсть изюма, предварительно запаренного кипятком.

Отдельно взбейте белки с небольшой щепоткой соли до состояния крепкой, устойчивой пены. Полученную пену порциями вводите в творожную массу, действуя очень аккуратно. Используйте силиконовую лопатку и перемешивайте движениями снизу вверх, как бы поднимая нижние слои на поверхность. Старайтесь не совершать резких круговых движений, чтобы не разрушить воздушную структуру белка — от этого зависит, насколько пышным получится запеканка или суфле.

Вылейте массу в форму, разровняйте. Выпекайте 40–45 минут до золотистого цвета. Готовую запеканку не вынимайте сразу — дайте постоять в выключенной духовке с приоткрытой дверцей еще 30 минут, чтобы она не осела. Подавайте теплой или холодной со сметаной, ягодным соусом или просто посыпав сахарной пудрой.

Совет: чтобы запеканка получилась идеально ровной и не треснула сверху, поставьте в духовку миску с водой — пар сделает текстуру более нежной.

