Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 15:40

Творожная запеканка без манки — внутри как чизкейк, ароматная и без хлопот

Творожная запеканка без манки Творожная запеканка без манки Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Запеканка, которая по текстуре напоминает чизкейк — это реальность, а не фантазия. Без манки, без муки, только творог, яйца и немного крахмала, которые превращаются в нежнейшее суфле.

Разогрейте духовку до 170°C. Форму диаметром 20–22 см смажьте сливочным маслом и присыпьте сахаром или сухарями. 600 г творога (лучше брать 9% и выше) протрите через сито или пробейте блендером до пастообразного состояния.

Отделите 3 желтка от белков. Желтки разотрите со 100 г сахара и щепоткой ванилина добела. Смешайте с творогом, добавьте 2 ст. л. крахмала (кукурузного или картофельного) и горсть изюма, предварительно запаренного кипятком.

Отдельно взбейте белки с небольшой щепоткой соли до состояния крепкой, устойчивой пены. Полученную пену порциями вводите в творожную массу, действуя очень аккуратно. Используйте силиконовую лопатку и перемешивайте движениями снизу вверх, как бы поднимая нижние слои на поверхность. Старайтесь не совершать резких круговых движений, чтобы не разрушить воздушную структуру белка — от этого зависит, насколько пышным получится запеканка или суфле.

Вылейте массу в форму, разровняйте. Выпекайте 40–45 минут до золотистого цвета. Готовую запеканку не вынимайте сразу — дайте постоять в выключенной духовке с приоткрытой дверцей еще 30 минут, чтобы она не осела. Подавайте теплой или холодной со сметаной, ягодным соусом или просто посыпав сахарной пудрой.

  • Совет: чтобы запеканка получилась идеально ровной и не треснула сверху, поставьте в духовку миску с водой — пар сделает текстуру более нежной.

Ленивые сырники на сковороде — рецепт без муки и сахара для быстрого завтрака.

Читайте также
Секрет турецких поваров: макаронная запеканка с золотистой сырной корочкой. Всего 6 ингредиентов — и восторг за ужином
Общество
Секрет турецких поваров: макаронная запеканка с золотистой сырной корочкой. Всего 6 ингредиентов — и восторг за ужином
Он пышный без дрожжей: пирог с творогом на кефирном тесте — настолько мягкий, что можно есть губами
Общество
Он пышный без дрожжей: пирог с творогом на кефирном тесте — настолько мягкий, что можно есть губами
Три варианта, с чем сделать бутерброды на завтрак в Великий пост: на замену кашам
Общество
Три варианта, с чем сделать бутерброды на завтрак в Великий пост: на замену кашам
Готовим салат «Мимоза»: нежная классика с хрустящим сюрпризом
Семья и жизнь
Готовим салат «Мимоза»: нежная классика с хрустящим сюрпризом
Забудьте о сухих куличах: этот лимонный шедевр с глазурью тает во рту — рецепт для идеальной Пасхи
Общество
Забудьте о сухих куличах: этот лимонный шедевр с глазурью тает во рту — рецепт для идеальной Пасхи
запеканки
творог
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
простой рецепт
быстрый рецепт
завтраки
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько американцев пользуются загрязненной водой
Эксперт по космосу ответил, зачем России изучать Венеру
Ситуация в аэропорту Дубая 11 марта: рейсов в Россию больше не будет?
В Киеве сделали громкое признание после поражения Кременчугского НПЗ
Собянин рассказал о развитии московского производства лекарств для сердца
Стала известна схема удорожания проданной нефти из-за страха компаний
Мужчина 11 лет получал пенсию за умершую мать и ответил перед судом
Путин поздравил лыжника Голубкова с завоеванием золота на Паралимпиаде
В Москве приступили к подготовке гидроузлов к весеннему половодью
Спасенных в Нижегородской области лосят выпустят на волю
«Включая 60 кораблей»: Пентагон отчитался о поражении тысяч целей в Иране
ЮНЕСКО забила тревогу из-за урона объектам культурного наследия в Иране
Гордон назвала виновных в тяжелом состоянии онкобольной Лерчек
Иран ударил по двум судам в Ормузском проливе
Москвичи столкнулись с масштабным сбоем в работе Telegram
Экономист раскрыл, отразится ли повышение МРОТ на социальных пособиях
ВСУ убили иностранного волонтера в Курской области
В Госдуме развеяли популярный миф о VPN
Сборная Ирана по футболу официально отказалась от участия в ЧМ-2026
Москвичей призвали готовиться к театру по-старинке
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.