Адвокат рассказал, как гарантировано вернуть товар на маркетплейсах

Если человек заказал товар на маркетплейсе, а он пришел некачественный, нужно зафиксировать все дефекты с привлечением свидетелей и вернуть его, сообщил NEWS.ru адвокат, президент Первой цифровой коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Дмитрий Якубовский. По его словам, это нужно сделать в первую очередь, если брак обнаружен, когда товар принесли домой с пункта выдачи.

Как можно быстрее и тщательнее зафиксировать все дефекты товара на фото/видео, желательно с привлечением свидетелей. Это позволит вам защитить себя от обвинений в недобросовестности со стороны маркеплейса. Интернет-магазины обязаны принимать товар дистанционно. Право на отказ от товара не должно становиться формальным из-за неудобного или экономически неразумного способа возврата, — сообщил эксперт.

Защита от недобросовестных действий продавцов на маркетплейсах должна быть двухфакторной, продолжает эксперт. Второй шаг «лежит не в плоскости юриспруденции, а в осознанности самого потребителя». По его словам, покупатель должен понимать, что изображение на картинке может отличаться от реального, при этом предъявить претензию, что ожидания не были удовлетворены, потому что продавец красиво сфотографировал товар среднего качества, стоит.

Ранее сообщалось, что ЦБ и правительство хотят изменить правила игры на маркетплейсах. Глава регулятора Эльвира Набиуллина предложила сделать так, чтобы у всех банков были равные возможности предлагать свои бонусы и кешбэки покупателям прямо на площадках. Рассказываем, что значит «открытая модель» финансовых услуг и как нововведение скажется на кошельках россиян и размерах скидок на маркетплейсах.