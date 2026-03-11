«От меня никто не уходил»: Тарасова посоветовала Плющенко «сделать выводы»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что ее коллеге Евгению Плющенко «нужно сделать выводы» после ухода фигуристов Софии и Никиты Сарновских из академии Плющенко в группу к Этери Тутберидзе. По ее словам, если от тренера то и дело уходят спортсмены, то необходимо задуматься, передает РИА Новости.

Когда спортсмены к тебе приходят и когда от тебя уходят, то надо сделать определенные выводы. На мое счастье, от меня никто никогда не уходил, — сказала Тарасова.

Для 18-летнего Никиты Сарновского текущий сезон стал особенно успешным: он не только завоевал титул чемпиона России по прыжкам, но и победил в Финале Гран-при среди юниоров. София Сарновская в нынешнем сезоне дебютировала на юниорских соревнованиях.

Ранее Плющенко признался, что никогда не стремился к карьере тренера, а лишь хотел основать собственную школу и руководить ею. Он рассказал, что путь в наставники начался случайно в 11 лет, когда Алексей Мишин взял его на сборы во Францию и поручил демонстрировать упражнения юным фигуристам.