Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 18:08

«От меня никто не уходил»: Тарасова посоветовала Плющенко «сделать выводы»

Тарасова посоветовала Плющенко сделать выводы после ухода спортсменов

Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что ее коллеге Евгению Плющенко «нужно сделать выводы» после ухода фигуристов Софии и Никиты Сарновских из академии Плющенко в группу к Этери Тутберидзе. По ее словам, если от тренера то и дело уходят спортсмены, то необходимо задуматься, передает РИА Новости.

Когда спортсмены к тебе приходят и когда от тебя уходят, то надо сделать определенные выводы. На мое счастье, от меня никто никогда не уходил, — сказала Тарасова.

Для 18-летнего Никиты Сарновского текущий сезон стал особенно успешным: он не только завоевал титул чемпиона России по прыжкам, но и победил в Финале Гран-при среди юниоров. София Сарновская в нынешнем сезоне дебютировала на юниорских соревнованиях.

Ранее Плющенко признался, что никогда не стремился к карьере тренера, а лишь хотел основать собственную школу и руководить ею. Он рассказал, что путь в наставники начался случайно в 11 лет, когда Алексей Мишин взял его на сборы во Францию и поручил демонстрировать упражнения юным фигуристам.

Татьяна Тарасова
Евгений Плющенко
фигуристы
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главу одного из округов Тверской области арестовали по делу о взятке
Макрон призвал «семерку» к объединению на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Все утонули? Спасатели нашли тело мальчика в Москве-реке, что с остальными
Назван год открытия московской станции «Гольяново»
Востоковед описал последствия наземной операции США в Иране
Раскрыт масштаб разрушений в Брянске после атаки ВСУ
Военэксперт раскрыл, какие проблемы существуют у израильской ПВО
Выяснился неожиданный факт о публикации документов об Эпштейне и Блэре
Барбра Стрейзанд получит почетную награду в Каннах
Ученые оценили, сколько золота люди отправляют на помойку в технике
В Иране пригрозили США нефтяным ударом
Стармер знал о рисках назначения Мандельсона послом в США
«100 метров в секунду»: Иран собирается применить новый вид ракет
Наступление ВС России на Сумы 11 марта: новые рубежи, Червоная Заря
«Надо полностью уничтожать»: как Россия отомстит за зверский обстрел Брянска
Апелляционная жалоба на приговор рэперу Гуфу поступила в суд
Орбан и его семья начали получать угрозы от экс-генерала СБУ
Россиянин-шпион внесен в список террористов
Кэти Перри проиграла жительнице Австралии в 17-летнем суде
Экономист назвал причины возможного ослабления санкций против России
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.