Плющенко, Урманов, Коляда: лучшие ученики, которых воспитал тренер Мишин

8 марта исполнилось 85 лет выдающемуся российскому тренеру Алексею Мишину. В парном фигурном катании он завоевывал призы чемпионатов мира и Европы. Однако гораздо успешнее у Мишина сложилась тренерская карьера, которая длится уже более 50 лет. Самые знаменитые ученики великого специалиста — в материале NEWS.ru.

Каких спортивных успехов добился тренер Мишин

Мишин родился 8 марта 1941 года в Севастополе. Часть детства он провел в Тбилиси, затем семья переехала в Ленинград (ныне Санкт-Петербург). Родители Мишина были преподавателями. После окончания школы он увлекся электроникой и хотел стать инженером. В 1964 году Мишин окончил Ленинградский электромеханический институт (ныне Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ).

В 15 лет он начал заниматься фигурным катанием. Первым тренером Алексея Николаевича стала Нина Леплинская. Также он работал с Майей Беленькой и Игорем Москвиным. Главных успехов Мишин добился в парном катании с Тамарой Москвиной: они стали чемпионами СССР (1969), серебряными и бронзовыми призерами первенств мира и Европы. С 1969-го Мишин занялся тренерской деятельностью.

В 1973 году Алексей Николаевич окончил аспирантуру Ленинградского государственного дважды орденоносного института физкультуры имени П. Ф. Лесгафта (Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры имени П. Ф. Лесгафта). Мишин — заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. Супругу Алексея Николаевича зовут Татьяна. Она заслуженный тренер России и чемпионка СССР по фигурному катанию. У них двое сыновей — Андрей и Николай.

Каких знаменитых фигуристов воспитал Алексей Мишин

Юрий Овчинников

Чемпион СССР в мужском одиночном катании на коньках Юрий Овчинников и его тренер Алексей Мишин, 1975 г. Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Овчинников является одним из первых воспитанников Мишина, с которым тот работал еще в 1970-е годы. Фигурист начинал карьеру у бывшего тренера Алексея Николаевича — Игоря Москвина. Главных успехов он добился под руководством Мишина: в сезоне-1974/75 Овчинников впервые выиграл чемпионат СССР и завоевал бронзу чемпионата Европы.

Артур Гачинский

В 2007 году на тот момент 13-летний Гачинский принял участие во взрослом чемпионате России. Федерация фигурного катания РФ выдала специальное разрешение столь юному фигуристу. Это было подтверждение выдающегося таланта Артура.

Правда, за свою карьеру Гачинский так и не смог выиграть значимых соревнований, однако дважды брал серебро на чемпионате России, становился вторым на первенстве Европы и третьим — на ЧМ. Результат работы Мишина.

Михаил Коляда

Коляда стал одним из самых успешных учеников Мишина за последние годы. Он трижды побеждал на чемпионате России, брал серебро Олимпиады-2018 в командном турнире, бронзу мировых и европейских первенств. В 2023-м Коляда решил приостановить карьеру. Сейчас фигуристу 31 год.

«Алексей Николаевич — человек очень энергичный. Мне очень кайфово выходить на тренировки. Я понимаю, что даже, когда тяжело, усталый возвращаюсь домой, все равно нахожу в себе силы дальше работать», — говорил Коляда о работе с Мишиным в интервью «Спорт-Экспресс».

Софья Самодурова

В 2019 году Саморудова выиграла чемпионат Европы и прервала гегемонию учениц Этери Тутберидзе. С 2016-го ее фигуристки неизменно брали первые места на турнире. На ЧЕ в Минске ученица Мишина сенсационно обошла Алину Загитову и взяла золото. Тот сезон стал самым успешным в карьере Самодуровой. Она также записала на свой счет подиумы на этапах «Гран-при», челленджере и командном чемпионате мира. Правда, со следующего сезона результаты фигуристки пошли на спад.

Софья Самодурова выступает в произвольной программе женского одиночного катания V этапа «Гран-при» по фигурному катанию в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В апреле 2022 года Самодурова завершила карьеру. Сейчас она входит в тренерский штаб Мишина.

Евгений Семененко

К 22 годам Семененко стал двукратным чемпионом России (2023, 2024). В 2021-м он стал чемпионом мира в командных соревнованиях. Спустя год поехал на Олимпиаду в Пекине, но занял только девятое место. В 2024-м Евгений победил на первенстве России по прыжкам.

Каролина Костнер

Своих главных достижений Костнер добилась с другими тренерами, однако во многом благодаря Мишину итальянка смогла вернуться в спорт после дисквалификации за допинг. Спортсменка была отстранена на полтора года. Причем допинг нашли у ее бывшего молодого человека, а он обвинил Каролину в сокрытии запрещенных препаратов.

Отбыв дисквалификацию, в 2016 году Костнер перешла к Мишину. Итальянка хотела, чтобы специалист научил ее прыгать тройной аксель. С российским тренером фигуристка успела взять две бронзы чемпионатов Европы и съездить на свою третью Олимпиаду. Костнер дважды победила на чемпионате Италии. В 2020 году Каролина завершила карьеру.

Алексей Ягудин

Один из лучших российских фигуристов в истории своих главных достижений добился под руководством заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, но начинал он у Мишина. Работая с Алексеем Николаевичем, спортсмен стал чемпионом мира и Европы. В 1998 году Ягудин съездил на свою первую Олимпиаду в Нагано и занял пятое место. В 1999-м Алексей перешел к Тарасовой.

Алексей Ягудин Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Елизавета Туктамышева

Туктамышева — самая обворожительная ученица Мишина. В сезоне-2014/15 она покорила весь мир, выиграв почти все турниры, в которых приняла участие, в том числе чемпионаты мира и Европы, а также финал Гран-при России. В дальнейшем Елизавета мужественно сражалась с юными ученицами Тутберидзе. В 2021-м она заняла второе место на чемпионате мира, уступив Анне Щербаковой.

Туктамышевой не удалось завоевать олимпийское золото. Перед турниром в Сочи-2014 она заняла десятое место на чемпионате России и не прошла отбор в национальную команду. Спортсменка также не смогла квалифицироваться на Игры в Пхенчхане в 2018 году, поскольку неудачно выступила на внутренних соревнованиях. Туктамышева не поехала на Олимпиаду в Пекине в 2022-м, но была первой запасной и участвовала в сборе олимпийской команды в Красноярске.

24 ноября 2025 года вышло интервью Туктамышевой с блогером Виктором Кравченко, в котором она объявила о завершении карьеры и поблагодарила Мишина.

«Для каждого спортсмена фигурное катание — это маленькая жизнь. Возникали проблемы, сложные ситуации, но в ней было так много хорошего и счастливых моментов, что я могу с благодарностью сказать, что у меня сложилась яркая карьера. Я ни о чем не жалею. Объявляю о завершении своей спортивной карьеры без сожалений… Алексей Николаевич не только тренировал меня, но еще и воспитал. Я думала, что этот момент дастся мне тяжело, но на самом деле, стоя здесь, на Финском заливе, я приняла для себя решение и говорю о нем с легкостью. Спасибо всем, с любовью, Туктик, ваш всегда», — сказала Туктамышева.

Летом 2025 года фигуристка вошла в тренерский состав сборной Санкт-Петербурга. Она помогает Мишину в работе с юными спортсменами.

Алексей Урманов

Чемпион России по фигурному катанию Алексей Урманов, 1995 г. Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

Урманов — первый ученик Мишина, который добился грандиозных успехов в фигурном катании. В 1990-м Алексей стал третьим на дебютном чемпионате СССР, а в 1991-м стал последним победителем союзного первенства. В том же году Урманов взял бронзу чемпионата Европы. В 1994-м Алексей стал первым российским чемпионом Олимпиады в мужском катании.

В общей сложности Урманов пять раз побеждал на чемпионате России. Под занавес карьеры ему покорилось первенство Европы. Сейчас Урманов работает тренером. Он привел к победе на Олимпиаде-2026 казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова.

Евгений Плющенко

Плющенко является главным воспитанником в карьере Мишина. Под руководством Алексея Николаевича Евгений выиграл два золота и два серебра Олимпиад, семь первенств Европы, три ЧМ, четыре финала Гран-при. Также Плющенко десять раз побеждал на чемпионате России.

«С Алексеем Николаевичем я проработал 20 лет. Фигурное катание не знает таких историй. Я катался до 31 года, и это тоже была такая новая история, что так можно долго выступать. С Мишиным мне было всегда интересно. В 11 лет я попал к нему в группу, там катались большие спортсмены — Урманов, Ягудин, [Олег] Татауров. Алексей Николаевич давал разные упражнения, всегда это было с юмором. В начале он сказал: „Мальчик, если ты хочешь и будешь работать, я буду с тобой работать. Тех, кто не хочет, я не буду заставлять“. Я этот подход взял себе. Он для меня второй отец», — сказал Плющенко на форуме «Знание. Наставничество».

Евгений Плющенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

