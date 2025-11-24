Фигуристка Туктамышева объявила о завершении карьеры

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объявила о завершении профессиональной карьеры. На YouTube-канале блогера Виктора Кравченко спортсменка заявила, что приняла это решение без сожалений, оглядываясь на свою яркую карьеру.

Да, там были какие-то проблемы, какие-то сложные ситуации, но в карьере было так много хорошего, так много счастливых моментов, что я могу с благодарностью сейчас сказать, что у меня сложилась яркая карьера, и я ни о чем не жалею, — сказала она.

В своем обращении фигуристка поблагодарила всех, кто сопровождал ее на спортивном пути: семью, болельщиков и тренеров. Также отдельные слова признательности она адресовала своим наставникам.

