24 ноября 2025 в 15:08

Фигуристка Туктамышева объявила о завершении карьеры

Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объявила о завершении профессиональной карьеры. На YouTube-канале блогера Виктора Кравченко спортсменка заявила, что приняла это решение без сожалений, оглядываясь на свою яркую карьеру.

Да, там были какие-то проблемы, какие-то сложные ситуации, но в карьере было так много хорошего, так много счастливых моментов, что я могу с благодарностью сейчас сказать, что у меня сложилась яркая карьера, и я ни о чем не жалею, — сказала она.

В своем обращении фигуристка поблагодарила всех, кто сопровождал ее на спортивном пути: семью, болельщиков и тренеров. Также отдельные слова признательности она адресовала своим наставникам.

Ранее появилась информация, что фигуристка Камила Валиева решила вернуться в спорт после завершения срока дисквалификации. Начать тренировки она планировала в конце октября, а участвовать в соревнованиях — с конца декабря. Последний раз Валиева выходила на старт на чемпионате России 2023 года, где заняла третье место.

