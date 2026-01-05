Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 16:46

В России потребовали от ООН осудить атаку ВСУ в Хорлах

Сальдо: атака ВСУ на кафе в Хорлах требует решительного осуждения ООН

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области Фото: Сергей Мирный/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Атака Вооруженных сил Украины на кафе и гостиницу в селе Хорлы требует решительного осуждения со стороны ООН, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости. Он раскритиковал общую реакцию международной организации, отметив, что в ней не уточняется, кто подвергся нападению и кто нанес удар, а упоминается только сам факт.

Когда следователи соберут все необходимые доказательства... информацию нужно будет предоставить в ООН и потребовать решительного осуждения, — сказал Сальдо.

ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице на черноморском побережье в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. Следственный комитет РФ сообщил о 29 погибших, включая двух несовершеннолетних, и не менее 60 пострадавших.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало начать расследование удара Вооруженных сил Украины по селу. Там отметили, что встревожены сообщениями об атаке в канун Нового года. В УВКПЧ ООН отметили, что расследование должно быть оперативным, беспристрастным и эффективным.

Владимир Сальдо
атаки
ВСУ
Херсонская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мать пострадавшего при атаке ВСУ на Хорлы рассказала о поисках сына
«Симптом глубокой деградации»: политолог об отставке Малюка
Звезду «Клюквенного щербета» задержали в ходе наркорейда
В России усилят поддержку семей с детьми
«Обжорка и пьянка»: в РПЦ дали совет, как провести Рождество
Орбан призвал не сравнивать СВО и операцию США в Венесуэле
Молодой возлюбленный, отказ Табакову, выкидыш: как живет Ирина Пегова
Назначен новый главный тренер «Спартака»
Жителям Татарстана увеличили выплаты за службу по контракту
В Швейцарии заморозили счета Николаса Мадуро
Жаркая ночь на Украине, ВСУ сидят без воды: новости СВО на вечер 5 января
ФБР участвовало в захвате президента Венесуэлы
Средства ПВО сбили 50 БПЛА над российскими регионами
«Гренландия — это союзник США»: в ЕК попытались заступиться за Данию
В России потребовали от ООН осудить атаку ВСУ в Хорлах
Росфинмониторинг предупредил о новой схеме мошенников
Политолог ответил, кто стоит за кадровыми перестановками во власти Украины
Приставы взыскали с работодателей 6 млрд рублей за долги по зарплате
Глава Первоуральска рассказал о судьбе жильцов дома после взрыва газа
Провал «Хьюстонского проекта»: что предсказал Жириновский об окончании СВО
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.