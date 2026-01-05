В России потребовали от ООН осудить атаку ВСУ в Хорлах Сальдо: атака ВСУ на кафе в Хорлах требует решительного осуждения ООН

Атака Вооруженных сил Украины на кафе и гостиницу в селе Хорлы требует решительного осуждения со стороны ООН, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости. Он раскритиковал общую реакцию международной организации, отметив, что в ней не уточняется, кто подвергся нападению и кто нанес удар, а упоминается только сам факт.

Когда следователи соберут все необходимые доказательства... информацию нужно будет предоставить в ООН и потребовать решительного осуждения, — сказал Сальдо.

ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице на черноморском побережье в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. Следственный комитет РФ сообщил о 29 погибших, включая двух несовершеннолетних, и не менее 60 пострадавших.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало начать расследование удара Вооруженных сил Украины по селу. Там отметили, что встревожены сообщениями об атаке в канун Нового года. В УВКПЧ ООН отметили, что расследование должно быть оперативным, беспристрастным и эффективным.