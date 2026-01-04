Число погибших при атаке ВСУ по селу Хорлы выросло

Количество погибших при атаке Вооруженных сил Украины на село Хорлы Херсонской области возросло до 29 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства. Трагедия произошла в ночь на 1 января, ВСУ ударили по кафе.
В результате террористического акта пострадали не менее 60 человек, на данный момент известно о гибели 29 человек, в том числе 2 несовершеннолетних. В настоящее время в лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии, — рассказала Петренко.
Она уточнила, что для установления личностей погибших проводится генетическая экспертиза. На данный момент удалось установить личности 12 погибших, уточнили в СК.
До этого Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало провести беспристрастное расследование удара ВСУ по Хорлам. В организации выразили тревогу в связи с сообщениями о пострадавших среди мирных жителей, включая детей, и вопросами о соблюдении международного гуманитарного права.