Верке Сердючке предсказали тюремный срок в России

Украинскому артисту Андрею Данилко, известному под псевдонимом Верка Сердючка, может грозить до шести лет лишения свободы в России за призывы к экстремизму и пропаганду нацизма, заявил в беседе с РИА Новости юрист Иван Курбаков. Он сослался на статьи 282 и 280 Уголовного кодекса РФ.

Ему может грозить уголовная ответственность по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства» и статье 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — объяснил Курбаков.

Он напомнил, что в 2022 году Данилко исполнил со сцены националистическую песню о Степане Бандере. Кроме того, артист заявлял, что переговоров между Украиной и Россией якобы не может быть, а в июне 2023 года выступил на фестивале в Юрмале, где собирали деньги для ВСУ.

