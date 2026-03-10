Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 08:07

Верке Сердючке предсказали тюремный срок в России

Юрист Курбаков: Верке Сердючке может грозить до шести лет лишения свободы в РФ

Андрей Данилко (Верка Сердючка) Андрей Данилко (Верка Сердючка) Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинскому артисту Андрею Данилко, известному под псевдонимом Верка Сердючка, может грозить до шести лет лишения свободы в России за призывы к экстремизму и пропаганду нацизма, заявил в беседе с РИА Новости юрист Иван Курбаков. Он сослался на статьи 282 и 280 Уголовного кодекса РФ.

Ему может грозить уголовная ответственность по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства» и статье 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — объяснил Курбаков.

Он напомнил, что в 2022 году Данилко исполнил со сцены националистическую песню о Степане Бандере. Кроме того, артист заявлял, что переговоров между Украиной и Россией якобы не может быть, а в июне 2023 года выступил на фестивале в Юрмале, где собирали деньги для ВСУ.

Ранее мировой судебный участок № 418 в Москве вынес заочный приговор в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ее повторно признали виновной в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и приговорили к семи годам колонии общего режима.

артисты
Украина
Россия
Андрей Данилко
Верка Сердючка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский боец «Бумерангом» уничтожил уничтожил 13 БПЛА за неделю
Евродепутаты готовят «нож в спину» фон дер Ляйен
Хирург рассказала, может ли липосакция избавить от целлюлита
«Лишь бы вылететь»: застрявшие в Дубае туристы стоят за билетами даже ночью
Трамп начал расспрашивать советников о Вэнсе и Рубио в контексте выборов
В Израиле раскрыли дальнейшие планы по борьбе с «Хезболлой»
Блогер решил защитить честь и достоинство от продюсера «Ласкового мая»
Пакистан начал собственную операцию на Ближнем Востоке
Мужчина пришел в ярость от откровений бывшей жены и потребовал 3 млн рублей
Москвичам пообещали потепление до плюс 10 градусов
Ревва продает роскошную недвижимость, которую никто не хочет покупать
Мошенники стали чаще обманывать россиян по схеме о замене домофона
«Мне тяжело»: Овечкин заговорил о завершении карьеры
Адвокат раскрыл, реально ли добиться отмены санкций ЕС через суд
Раскрыто, сколько боеприпасов истратили США за два дня войны с Ираном
Фигурант дела о хищениях на курских фортификациях задолжал 4,3 млрд рублей
Верке Сердючке предсказали тюремный срок в России
Названо главное преимущество медиаторов в спорах с банками и МФО
Иллюзия прорыва, секретная бригада ВСУ: новости СВО на утро 10 марта
В МИД РФ озвучили, сколько жизней унесли атаки ВСУ за неделю
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.