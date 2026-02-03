Воронежца оштрафовали на 50 тыс. рублей из-за песни Верки Сердючки Суд оштрафовал воронежца на 50 тыс. рублей за прослушивание песни Верки Сердючки

Нововоронежской городской суд оштрафовал местного жителя на 50 тыс. рублей за прослушивание песни «Гулянка» украинского певца Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, сообщила пресс-служба суда во «ВКонтакте». Его признали виновным в публичной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Суд признал гражданина О. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Суд установил, что в конце января мужчина слушал композицию в своем автомобиле, припаркованном у дома. Поводом для привлечения к административной ответственности стала строка в песне, восхваляющая Украину. Суд расценил ее как публичную демонстрацию поддержки ВСУ.

Ранее в Казани по иску прокуратуры приостановило работу кафе на Гвардейской улице, где раздавались песни Верки Сердючки (настоящее имя — Андрей Данилко). Поводом для проверки послужила видеозапись, на которой гости заведения танцевали под композиции украинского артиста.