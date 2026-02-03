Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 16:39

Воронежца оштрафовали на 50 тыс. рублей из-за песни Верки Сердючки

Суд оштрафовал воронежца на 50 тыс. рублей за прослушивание песни Верки Сердючки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Нововоронежской городской суд оштрафовал местного жителя на 50 тыс. рублей за прослушивание песни «Гулянка» украинского певца Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, сообщила пресс-служба суда во «ВКонтакте». Его признали виновным в публичной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Суд признал гражданина О. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Суд установил, что в конце января мужчина слушал композицию в своем автомобиле, припаркованном у дома. Поводом для привлечения к административной ответственности стала строка в песне, восхваляющая Украину. Суд расценил ее как публичную демонстрацию поддержки ВСУ.

Ранее в Казани по иску прокуратуры приостановило работу кафе на Гвардейской улице, где раздавались песни Верки Сердючки (настоящее имя — Андрей Данилко). Поводом для проверки послужила видеозапись, на которой гости заведения танцевали под композиции украинского артиста.

