16 марта 2026 в 00:45

Константинов предрек печальное будущее Украине без России

Константинов заявил, что без России у Украины нет будущего

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил о печальном будущем Украины без России. По его словам, которые передает РИА Новости, идея евроинтеграции обанкротилась.

Насчет будущего Украины <...> у меня печальные прогнозы. Идея евроинтеграции обанкротилась, новой у народа нет, а те, кто командует этой территорией, совершенно случайные люди, ничем и никем не легитимизированы, — сказал Константинов.

Он подчеркнул, что территория Украины никому не нужна без России. Только добрососедские отношения с РФ могут дать шанс на развитие, считает политик.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия, продолжая спецоперацию, сохраняет готовность к мирному урегулированию на Украине, однако Киев последовательно препятствует этому процессу. По словам представителя Кремля, украинские власти различными способами блокируют переговоры, находя поддержку в европейских столицах.

Кроме того, пресс-секретарь президента сообщил на брифинге, что Россия сохраняет надежду на продолжение трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. При этом, отметил Песков, конкретные данные о месте и времени нового раунда пока отсутствуют.

