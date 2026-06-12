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12 июня 2026 в 18:27

Пересечение границы России станет сложнее для дипломатов из ЕС

Россия ужесточила правила въезда для дипломатов из Евросоюза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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С 15 июня текущего года для сотрудников дипломатических и консульских учреждений стран Евросоюза вводится уведомительный порядок пересечения российской государственной границы, сообщил департамент государственного протокола Министерства иностранных дел РФ. Нововведение также коснется отдельных государств Шенгенской зоны и представительства ЕС в Москве.

Департамент государственного протокола сообщает заинтересованным представителям дипломатического корпуса о введении с 15 июня 2026 года уведомительного порядка пересечения государственной границы Российской Федерации для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений стран — членов ЕС, отдельных государств Шенгенской зоны и представительства ЕС в Москве, — говорится в сообщении.

Ранее парламентарии одобрили во втором и третьем чтениях законопроект о многократном увеличении государственных пошлин в сфере миграции. Согласно документу, сбор за оформление российского гражданства, а также за выход из него вырастет с 4,2 тыс. рублей до 50 тыс. рублей. Плата за выдачу разрешения на временное проживание в случае потери или замены удостоверения личности составит 5 тыс. рублей.

Кроме того, юрист Михаил Пирогов заявил, что сотрудники пограничной службы Российской Федерации вправе просматривать фотографии и переписку в мобильных устройствах граждан, если на то есть законные основания. По словам эксперта, нежелание предъявить свой телефон грозит либо денежным взысканием, либо административным арестом.

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