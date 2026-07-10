Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов

Аромат свежей зелени летом — это настоящее волшебство, которое хочется продлить на всю зиму. Заморозка — лучший способ сохранить витамины, цвет и неповторимый аромат укропа, петрушки, базилика и кинзы. Но чтобы вместо ароматного сокровища не получить бесформенный ледяной ком, важно делать это правильно. Главное правило — абсолютная сухость зелени. Влага приводит к образованию кристаллов льда, ухудшает текстуру и способствует «морозильному ожогу». Поэтому после мытья зелень нужно тщательно просушить на бумажных полотенцах или в специальной сушилке для салата.

Самый эффективный способ сохранить зелень рассыпчатой — шоковая заморозка. Нарежьте зелень так, как вы обычно используете, разложите тонким слоем на подносе с пергаментом и отправьте в морозилку на 1–3 часа. Когда она полностью замерзнет и станет твердой, пересыпьте в пакеты или контейнеры. Такой метод позволяет сохранить форму и текстуру, зелень не слипается в комки, и легко отсыпать нужное количество. Это идеальный способ для укропа и петрушки, которые часто используют в супах или салатах.

Важно помнить, что замороженную зелень нельзя размораживать перед использованием — добавляйте ее сразу в горячие блюда, и она отдаст свой аромат и цвет как свежая.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже заморозила зелень этим способом — она остается рассыпчатой и ароматной даже через 6 месяцев! Удобно отсыпать прямо из пакета. Кстати, для базилика я использую формочки для льда.