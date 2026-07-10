Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 09:35

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Аромат свежей зелени летом — это настоящее волшебство, которое хочется продлить на всю зиму. Заморозка — лучший способ сохранить витамины, цвет и неповторимый аромат укропа, петрушки, базилика и кинзы. Но чтобы вместо ароматного сокровища не получить бесформенный ледяной ком, важно делать это правильно. Главное правило — абсолютная сухость зелени. Влага приводит к образованию кристаллов льда, ухудшает текстуру и способствует «морозильному ожогу». Поэтому после мытья зелень нужно тщательно просушить на бумажных полотенцах или в специальной сушилке для салата.

Самый эффективный способ сохранить зелень рассыпчатой — шоковая заморозка. Нарежьте зелень так, как вы обычно используете, разложите тонким слоем на подносе с пергаментом и отправьте в морозилку на 1–3 часа. Когда она полностью замерзнет и станет твердой, пересыпьте в пакеты или контейнеры. Такой метод позволяет сохранить форму и текстуру, зелень не слипается в комки, и легко отсыпать нужное количество. Это идеальный способ для укропа и петрушки, которые часто используют в супах или салатах.

Важно помнить, что замороженную зелень нельзя размораживать перед использованием — добавляйте ее сразу в горячие блюда, и она отдаст свой аромат и цвет как свежая.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже заморозила зелень этим способом — она остается рассыпчатой и ароматной даже через 6 месяцев! Удобно отсыпать прямо из пакета. Кстати, для базилика я использую формочки для льда.

Проверено редакцией
Читайте также
Снимаю с грядки первые кабачки, перцы и огурцы — делаю шикарную закуску: зимой открываю банки одну за другой
Общество
Снимаю с грядки первые кабачки, перцы и огурцы — делаю шикарную закуску: зимой открываю банки одну за другой
Не сушу и не замораживаю: укроп на зиму заготавливаю в банках — понадобится только соль
Общество
Не сушу и не замораживаю: укроп на зиму заготавливаю в банках — понадобится только соль
Молодую капусту скупаю килограммами. Готовлю нежные оладьи — хрустящие, сочные и без лишней возни
Общество
Молодую капусту скупаю килограммами. Готовлю нежные оладьи — хрустящие, сочные и без лишней возни
Какие грибы идут в июле в Подмосковье и что из них приготовить прямо сейчас
Семья и жизнь
Какие грибы идут в июле в Подмосковье и что из них приготовить прямо сейчас
Заморозки уничтожили половину урожая фруктов в европейской стране
Европа
Заморозки уничтожили половину урожая фруктов в европейской стране
зелень
рецепты
заморозки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лихачев заявил об интенсивных ударах беспилотников по Запорожской АЭС
Удары возмездия ВС РФ по Украине 10 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Появились детали консультаций России и МАГАТЭ
Эксперт рассказал, кого Киев хотел подставить покушением на Ермолаева
Лихачев объяснил, почему Киев продолжает безрассудно атаковать ЗАЭС
Лихачев призвал МАГАТЭ дать публичную оценку ударам ВСУ по ЗАЭС
В Росатоме раскрыли число жертв обстрелов ЗАЭС и Энергодара
Россия провела консультации с МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Ратаковски написала книгу о своих беспорядочных половых связях
На Европейскую страну обрушились «гусеницы из ада»
Поиски Усольцевых в Кутурчинском Белогорье продлили
Голикова рассказала, как выросла продолжительность жизни за 100 лет
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калмыкии
Кинолог предостерег от спонтанных путешествий с собакой
В Роскачестве ответили, какие препараты можно провозить только в багаже
Новак назвал главные плюсы одного из видов топлива
В Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт «История любви»
Эвакуация в Таганроге, налет на Ильский НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 10 июля
Власти отметили рост спроса на газомоторные авто и оценили переход на газ
В Wildberries раскрыли влияние топливного кризиса на доставки
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.