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29 июля 2026 в 18:09

Грядку после чеснока не оставляю пустовать: 8 культур, которые успеют вырасти до холодов

Фото: D-NEWS.ru
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После уборки озимого чеснока многие оставляют грядку пустой до следующего сезона. Но агрономы считают, что это не самое удачное решение. Освободившееся место можно использовать повторно: за оставшееся теплое время успеют вырасти скороспелые овощи и зелень, а если урожай уже не нужен, почву можно восстановить с помощью сидератов.

Перед повторным посевом грядку желательно очистить от растительных остатков, слегка разрыхлить и внести немного компоста или перегноя, если почва истощена. После этого можно высевать культуры с коротким сроком созревания. Хорошо подходят рукола, листовые салаты, шпинат, укроп, кориандр, кресс-салат и редис. Большинство этих культур успевают дать урожай за 20–45 дней, поэтому свежую зелень можно срезать практически до осенних заморозков.

Если задача не получить урожай, а улучшить состояние почвы, лучше занять грядку сидератами. Белая горчица, фацелия, овес или смесь злаковых и бобовых культур помогают подавлять сорняки, защищают землю от пересыхания и постепенно обогащают ее органическим веществом. Перед наступлением зимы зеленую массу обычно скашивают и оставляют на поверхности или заделывают в верхний слой почвы.

Освободившуюся после чеснока грядку можно использовать и как подготовленное место для подзимних посевов. Осенью здесь успешно высевают чеснок нового урожая, а также морковь, петрушку, укроп, пастернак и другие холодостойкие культуры, которые начинают прорастать уже ранней весной.

Не рекомендуется сразу после чеснока высаживать лук, поскольку обе культуры относятся к одному семейству и имеют общих вредителей и болезни. Соблюдение севооборота помогает сохранить здоровье растений и снизить риск заражения почвы.

Проверено редакцией
Life Style
продукты питания
агрономы
овощи
зелень
чеснок
урожай
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салат
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компост
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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