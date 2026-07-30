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30 июля 2026 в 12:00

Перестала раскатывать тесто для «Наполеона» — делаю ленивый десерт из сметаны и печенья за 15 минут: нежнее и вкуснее магазинного

Фото: D-NEWS.ru
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Смешиваю густую сметану с вареной сгущенкой, ломаю слоеное печенье «ушки», даю постоять в холодильнике 2 часа — и на столе нежные пирожные со знакомым сливочно-карамельным вкусом — без духовки и без раскатки. Печенье пропитывается кремом, становится мягким, напоминая бисквит, а крем приобретает густоту и маслянистость. Подаю с шоколадной крошкой или орехами — десерт выглядит как из кондитерской, а готовится без заморочек. Идеально к чаю, для быстрого угощения или когда хочется сладкого, а возиться с тестом нет времени.

Для приготовления понадобится: 300 г густой сметаны (20–25%), 150 г вареного сгущенного молока, 230 г слоеного печенья («ушки»), шоколад или кокосовая стружка для украшения. Сметану и варенку смешайте венчиком до однородности. Печенье поломайте на кусочки, добавьте в крем, перемешайте. Уберите в холодильник на 2 часа. Затем сформируйте шарики, обваляйте в крошке или шоколаде. Подавайте охлажденными.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сделала этот десерт — домашние съели за чаем, даже не догадавшись, что он без выпечки. Я добавила в крем немного коньяка для аромата, а вместо печенья взяла крекеры. Кстати, можно использовать любые слоеные изделия. Находка, а не рецепт.

Проверено редакцией
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М. Левицкая
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