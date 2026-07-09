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09 июля 2026 в 16:17

Заморозки уничтожили половину урожая фруктов в европейской стране

Урожай фруктов в Чехии в 2026 году сократится почти вдвое из-за заморозков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Урожай фруктов в Чехии в 2026 году сократится почти вдвое по сравнению с прошлым годом из-за весенних заморозков, сообщает Idnes. Фермеры оценили убытки более чем в 1 млрд крон (около 3,5 млрд рублей). Они рассчитывают на компенсации от Европейского союза.

Подтвердились наши предварительные данные, что в этом году урожай будет примерно вдвое меньше, подавляющая часть ущерба приходится на уничтоженный урожай яблок, которые являются основным видом фруктов, — заявил председатель Овощного союза Чехии Мартин Лудвик.

По данным Центрального контрольно-испытательного института сельского хозяйства Чехии, урожай снизился на 44% по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Это второй худший результат в современной истории чешского садоводства. Больше всего пострадали яблоневые сады: ожидается сбор 52 788 тонн, что на 55% меньше, чем годом ранее, и на 47% ниже среднего пятилетнего показателя.

Сады пострадали от двух волн заморозков — в начале и конце апреля. Критическим стал приход арктического воздуха в конце апреля. При этом самообеспеченность Чехии фруктами составляет лишь 30–40%, в связи с чем дефицит продукции компенсируется импортом, и на цены в магазинах это не повлияет.

Ранее садовод Александр Сидельников рекомендовал дачникам в период ливней ежедневно рыхлить почву и удалять мульчу для обеспечения доступа кислорода к корням растений. Также он советовал применять удобрения с микроорганизмами.

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