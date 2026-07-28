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28 июля 2026 в 07:35

Галету делаю без творога: беру сметану и пирог готов — круче любых пирожных

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется домашнего десерта без долгой возни с тестом, всегда выбираю этот рецепт. Вместо творога добавляю в основу обычную сметану — она делает тесто рассыпчатым, нежным и очень сливочным на вкус.

А сочетание маскарпоне со свежими ягодами и фруктами превращает простую галету в десерт, который легко может соперничать с пирожными из хорошей кондитерской.

Для приготовления понадобится: для теста: мука — 200 г, сметана — 100 г, сливочное масло — 100 г, сахар — 1 ст. л., соль — щепотка; для начинки: маскарпоне — 200–250 г, любые сезонные фрукты и ягоды — по вкусу, сахар — 1 ст. л., желток — 1 шт. для смазывания бортиков.

Муку смешайте с сахаром и солью, добавьте холодное сливочное масло и разотрите руками в мелкую крошку. Введите сметану и быстро замесите мягкое однородное тесто. Сформируйте шар, заверните его в пакет или пищевую пленку и уберите в холодильник на 40 минут. Затем раскатайте тесто в круг толщиной около 4–5 мм, переложите на противень с пергаментом и, отступив от края 3–4 см, распределите по центру маскарпоне.

Слегка присыпьте сахаром. Фрукты нарежьте тонкими ломтиками, а если используете очень сочные или замороженные ягоды, предварительно прогрейте их с небольшим количеством сахара и чайной ложкой крахмала до легкого загустения.

Разложите начинку поверх сливочного сыра, аккуратно заверните свободные края теста внутрь, сформировав галету, смажьте бортики желтком и выпекайте при 180 °C 40–50 минут до красивой золотистой корочки. Перед подачей полностью остудите — так начинка станет более плотной, а тесто сохранит приятную хрустящую текстуру.

Проверено редакцией
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