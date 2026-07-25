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25 июля 2026 в 08:50

Вместо мороженого беру сметану и пару нектаринов: готовлю прохладный десерт без выпечки — нежнее любого пломбира

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется чего-то холодного, многие сразу идут за мороженым. Но уже несколько лет летом я готовлю этот десерт из сметаны и нектаринов. Он получается очень нежным, освежающим и совсем не приторным, а благодаря фруктовому желе и сочным ломтикам фруктов исчезает со стола быстрее магазинных десертов.

Особенно нравится, что духовка не понадобится. Достаточно смешать простые продукты, немного подождать, пока десерт застынет, и можно наслаждаться каждой ложкой. Вместо нектаринов подойдут персики, клубника, малина, черника или другие сезонные ягоды.

Для приготовления вам понадобится: сметана 20% — 400 г, молоко — 200 мл, сахар — 120 г, желатин — 12 г, вода — 60 мл, ванильный сахар — 1 ч. л., нектарины — 3 шт., апельсиновое желе — 2 упаковки (на 200 мл воды каждая).

Желатин залейте водой и оставьте набухать. Молоко нагрейте с сахаром и ванильным сахаром до полного растворения кристаллов, немного остудите и соедините с распущенным желатином. Влейте смесь в сметану и тщательно перемешайте.

Разлейте по креманкам и поставьте в холодильник на 2-3 часа. Апельсиновое желе приготовьте по инструкции и полностью охладите. Нектарины нарежьте тонкими ломтиками, красиво разложите на застывшем сливочном слое и аккуратно залейте желе. Уберите десерт в холодильник еще на 4 часа до полного застывания.

Личный опыт

Больше всего люблю готовить этот десерт именно с плотными нектаринами — они остаются сочными и красиво смотрятся в желе. Только свежие киви и ананас лучше не использовать: из-за природных ферментов желатин может плохо застыть.

Проверено редакцией
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