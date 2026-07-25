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25 июля 2026 в 10:03

Семеро подростков не смогли уйти от правосудия после зверских избиений

Семеро подростков стали фигурантами дела об избиении сверстников в КЧР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Семь подростков в Карачаево-Черкесии обвиняются в избиении сверстников в школе и за ее пределами, сообщил ТАСС руководитель следственного управления СК РФ по республике Владимир Хорольский. По его словам, от противоправных действий несовершеннолетних пострадали три человека.

Возбуждено уголовное дело. Установлено, что группа несовершеннолетних местных жителей из семи человек под предлогом незначительного повода в ноябре — декабре 2025 года применяла физическое насилие в отношении сверстников на улице и в школе, снимая происходящее на телефон, — указал собеседник.

Хорольский уточнил, что в рамках расследования допрошены потерпевшие и большое количество свидетелей. Видеозаписи преступных деяний изъяты и приобщены к материалам уголовного дела. Всем фигурантам проведены психолого-психиатрические судебные экспертизы. Дело в скором времени будет направлено в суд.

Ранее руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Виталий Саксин сообщил, что число террористических преступлений, совершаемых подростками на объектах железнодорожной инфраструктуры России, значительно выросло. Он отметил, что увеличение количества таких случаев наблюдалось еще в 2025 году, а в текущем году эта тенденция продолжилась. За первое полугодие в отношении подростков возбудили 31 уголовное дело.

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