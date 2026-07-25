Цены на бензин в США выросли на треть после начала операции против Ирана

Цены на бензин в США выросли на треть после начала операции против Ирана

Стоимость бензина на американских заправках выросла почти на 35% с начала военной операции против Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные топливной и продовольственной статистики. При этом общий уровень цен на продукты в США почти не изменился.

Отмечается, что с 26 февраля по 21 июля средняя цена галлона обычного бензина выросла с $2,983 (233 рубля) до $4,019 (313 рублей). За неполные пять месяцев топливо подорожало на 34,7%.

За этот же период стоимость продуктов в американских магазинах практически не изменилась. Так, с февраля по июнь индекс цен на продукты для дома вырос лишь на 0,9%.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии планов нанести новый массированный удар по Ирану. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон продолжает переговоры с Тегераном.

До этого руководитель центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи сообщал, что Вооруженные силы Ирана намерены убивать по одному американскому военнослужащему за каждого погибшего при ударах США по Исламской Республике. Он заявил, что такой подход уже продемонстрировал свою эффективность.