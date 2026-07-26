Трамп «испугался» эскалировать войну против Ирана

Президент США Дональд Трамп пока отказался от планов резко усилить военную операцию против Ирана после предупреждений советников о серьезных рисках, пишет The New York Times со ссылкой на источники в администрации. По данным издания, одной из главных причин стало стремительное истощение запасов американских ракет-перехватчиков Patriot и других систем ПВО на Ближнем Востоке.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн в частных беседах предупредил, что возобновление масштабных ударов по Ирану возможно, однако опасно истощит запасы перехватчиков, необходимых для защиты американских баз в регионе. Помимо этого, в Белом доме всерьез опасаются дальнейшей эскалации конфликта, ухудшения отношений с союзниками в Персидском заливе, роста цен на энергоносители, экономических последствий и нового миграционного кризиса.

На совещании с советниками Трамп временно отложил идею начала нового этапа массированных ударов по Ирану — несмотря на то что в свое время заявлял о готовности США к масштабной атаке. Часть его окружения, в том числе зять Джаред Кушнер, выступает за продолжение переговорного процесса и усиление экономического давления на Тегеран. При этом сам американский президент, по данным Белого дома, по-прежнему рассматривает все возможные варианты дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что президент США распорядился приостановить удары по Ирану после прибытия в Тегеран оманской делегации, которая вела переговоры об открытии Ормузского пролива. Решение американского лидера отражало его готовность предоставить больше возможностей для дипломатического урегулирования.