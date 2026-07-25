Трамп рассказал, собирается ли уничтожать Иран в выходные Трамп сообщил, что еще не принял решения о нанесении масштабных ударов по Ирану

Решение о нанесении масштабных ударов по Ирану пока не принято, заявил президент США Дональд Трамп. Как передает Reuters, он подчеркнул, что Вашингтон продолжает переговоры с Тегераном.

Нет, — сказал глава Белого дома в ответ на вопрос о том, стоит ли ожидать таких ударов на выходных.

При этом СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Трамп провел совещание с высшим военным руководством и советниками для обсуждения возможности нанесения масштабного удара по Ирану. Это произошло после того как перемирие потерпело неудачу и погибли американские военнослужащие.

Ранее президент США заявил, что Россия и Китай не оказывают военную поддержку Ирану. По его мнению, это не соответствует интересам Москвы и Пекина. Он рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин лично заверил его в отказе передавать или продавать вооружения Ирану, подчеркнув, что такое решение распространяется и на китайские компании.

Кроме того, руководитель центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи сообщал, что Вооруженные силы Ирана намерены убивать по одному американскому военнослужащему за каждого погибшего при ударах США по Исламской Республике. Он заявил, что такой подход уже продемонстрировал свою эффективность.