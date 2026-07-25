Разногласия Трампа и демократов помешали санкциям против России NYT: разногласия Трампа с демократами затормозили санкции против России

Споры между президентом США Дональдом Трампом и представителями Демократической партии в Конгрессе о его полномочиях по введению таможенных пошлин стали главным препятствием для принятия законопроекта о новых масштабных санкциях против России, передает газета The New York Times. По данным издания, разногласия вокруг торговых полномочий американского лидера затормозили продвижение инициативы, предусматривающей введение дополнительных ограничительных мер.

Предметом спора является положение проекта, которое позволяет, но не обязывает господина Трампа вводить пошлины в размере до 100% на страны, закупающие значительные объемы российской нефти и других энергоносителей, а также отменять их по своему усмотрению, — отмечается в публикации.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин рассказал NEWS.ru, что администрация США спровоцировала торговое противостояние с Евросоюзом, введя экономические ограничения против европейских стран. По его словам, американская экономика в настоящее время уступает по влиянию ряду мировых центров, включая Китай и Европу.